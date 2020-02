Google stuurde video's uit Foto's-app bij exporteren naar verkeerde gebruikers

Google heeft per ongeluk persoonlijke video's van gebruikers van de Foto's-app naar de verkeerde gebruikers gestuurd. Dat gebeurde toen zij hun gegevens ophaalden via Google Takeout. Het is niet bekend bij hoeveel gebruikers dat gebeurde.

Dat bevestigt het bedrijf aan Tweakers nadat Jon Oberheide van beveiligingsbedrijf Duo Security daarover tweette. Verschillende gebruikers hebben een waarschuwing van Google gekregen dat hun video's per ongeluk bij andere gebruikers zijn beland. Dat gebeurde bij het gebruik van Google Takeout. Dit is een service waarbij gebruikers al hun Google-data kunnen exporteren. In Google Takeout is het ook mogelijk alle foto's en video's te downloaden die in Google Foto's zijn geüpload.

Google stuurt inmiddels waarschuwingen naar gebruikers die zijn getroffen. Het incident gebeurde bij gebruikers die Google Takeout tussen 21 tot en met 25 november vorig jaar gebruikten. "Sommige video's zijn geëxporteerd naar de archieven van ongerelateerde gebruikers", schrijft Google in de mail. Het gaat om 'één of meerdere video's in het iemands account'. Foto's zijn niet verkeerd uitgewisseld.

Google zegt ook dat gebruikers wellicht een incompleet archief hebben ontvangen, of dat zij data van andere gebruikers hebben gekregen. Hoeveel gebruikers er precies last hebben gehad van de bug is niet bekend. Volgens een woordvoerder gaat het om 'minder dan 0,01 procent van alle Google Foto's-gebruikers'. Het bedrijf zegt dat het het probleem inmiddels heeft opgespoord en opgelost.