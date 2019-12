Google Foto's krijgt wellicht functie om in te zoomen tijdens bekijken video

Google Foto's krijgt wellicht een functie waarmee gebruikers in de app in kunnen zoomen tijdens het bekijken van een video. Dat zou gaan op dezelfde manier als het geval is bij inzoomen op geopende foto's.

De website XDA-Developers meldt dat het data in versie 4.33 van Google Foto's heeft gevonden die erop duidt dat Google werkt aan deze zoomfunctie tijdens het bekijken van video's. Een medewerker van de website is erin geslaagd de functie werkend te krijgen. Volgens hem werkt het hetzelfde als bij de zoomfunctie van foto's, in de vorm van pinch-to-zoom.

Google heeft nog geen officiële informatie gegeven over deze nieuwe functie van de foto-app voor Android-toestellen. Ook een releasedatum is nog onbekend. XDA-Developers stelt dat de komst van deze videozoomfunctie voor alle gebruikers niet lang meer op zich zal laten wachten, omdat Google de optie momenteel aan het testen is met de recentste versie van Google Foto's.