Google brengt lichtgewicht alternatief voor Foto's-app uit

Google heeft een nieuwe lichtgewicht fotoapplicatie uitgebracht. Gallery Go is een sneller alternatief voor Google Foto's, in dezelfde stijl als Maps Go en YouTube Go. De app werkt ook offline als fotogalerij.

Officieel heet de app Gallery Go by Google Photos. Het lijkt uiterlijk veel op de Foto's-app, maar is kleiner en heeft wat minder functies. De belangrijkste dingen die Foto's kan, kan Gallery Go echter ook. De app kan foto's automatisch verbeteren en filters toevoegen, en gebruikers kunnen hun foto's in mappen en met tags organiseren. De app kan foto's ook zelf automatisch opdelen in categorieën, zoals selfies of natuurfoto's, en gebruikt daarvoor dezelfde algoritmes als Google Foto's. De functie om specifieke gezichten te herkennen werkt echter niet in de app.

Google richt zich met de app vooral op landen waar minder goed internet is. Dat deed het eerder met apps als Maps en YouTube ook. Er is zelfs een lichtgewicht versie van de zoekapp zelf beschikbaar. De app is ook offline te gebruiken en neemt slechts tien megabyte in op een telefoon. Die moet minimaal op Android 8.1 draaien, maar er zijn verder geen minimale downloadeisen.