Google Maps toont routeaanwijzingen voor wandelaars in camerabeeld

Google Maps kan routeaanwijzingen voor wandelaars weergeven in het camerabeeld. De eerder aangekondigde functie was tot nu toe beperkt beschikbaar, maar komt uit voor veel meer Android-telefoons en voor iPhones.

Om Live View te laten werken, moet de telefoon ARCore ondersteunen op Android en ARKit op iOS, meldt Google. Een lijst van ondersteunde Android-telefoons staat online. Als gebruikers de functie inschakelen, laat Google het camerabeeld zien, terwijl er groot in beeld blauw met witte pijlen staan die in de juiste richting wijzen. Google liet de functie in februari voor het eerst zien, terwijl eigenaren van Pixel-telefoons deze ook al konden proberen.

Ook zet Google elementen van de onlangs gestopte Trips-app in Maps. Zo zijn onder Mijn Plaatsen voortaan reserveringen van vluchten en hotels te vinden. Het internetbedrijf haalt die informatie uit Gmail en Google Calendar. Daarnaast zitten restaurantreserveringen nu in Maps, waarbij de software op basis van opgegeven voorkeuren horecagelegenheden kan voorstellen.

Behalve deze wijzigingen die Google heeft aangekondigd, gaat navigatie er ook iets anders uitzien, meldt Android Police. Daarbij geeft een tik op de balk boven in beeld nu een overzicht van de komende routeaanwijzingen. Dat is nu nog niet het geval.