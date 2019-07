Google Maps toont locaties voor fietsdelen in Brussel en 23 andere wereldsteden

Google Maps toont in een aantal grote steden de locaties waar mensen terechtkunnen voor fietsdelen. De app laat zien waar de fietsen zich bevinden en hoeveel tweewielers nog beschikbaar zijn. Amsterdam valt nog niet onder de dekking, Brussel al wel.

Met de nieuwe functionaliteit speelt Google Maps in op de toenemende populariteit van fietsdelen. Gebruikers kunnen volgens Google eenvoudig zien waar zich de dichtstbijzijnde stalling voor deelfietsen bevindt en waar zij de fiets na een rit kunnen retourneren. Google Maps maakt hiervoor gebruik van de realtimetransit-informatie van databedrijf Ito World.

Google heeft de functie ongeveer een jaar lang getest in de stad New York en maakt de informatie over deelfietsen deze week beschikbaar in 23 bijkomende steden verspreid over 16 landen. Een Nederlandse stad zit daar nog niet bij; in Brussel kan de functie wel al worden gebruikt. De gegevens verschijnen in beeld als de gebruiker zoekt op ‘bike sharing station’; het Nederlandse woord ‘deelfietsstation’ leverde in Brussel aanzienlijk minder resultaten op.

De volledige lijst met steden waar Google Maps de stallingen voor deelfietsen in kaart brengt, omvat momenteel: Barcelona, Berlijn, Boedapest, Brussel, Chicago, Dublin, Hamburg, Helsinki, Kaohsiung, Londen, Los Angeles, Lyon, Madrid, Mexico-Stad, Montreal, New York, Nieuw Taipei, Rio de Janeiro, de San Francisco Bay Area, São Paulo, Toronto, Warschau, Wenen en Zurich. Volgens Google wordt de lijst snel uitgebreid met meer steden.

Concurrent Apple Maps biedt al langer informatie over deelfietsstallingen aan. Een jaar geleden konden iPhone-gebruikers daarvoor al terecht in 179 steden verspreid over 36 landen. Recentere informatie ontbreekt, maar Apples lijst is intussen waarschijnlijk nog langer geworden.