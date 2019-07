Ubisoft maakt bekend welke games beschikbaar zijn met Uplay+-abonnement

Ubisoft heeft details gegeven over zijn Uplay+-abonnement dat vanaf 3 september beschikbaar is. Voor 15 euro per maand krijgen spelers toegang tot ruim honderd pc-games, waaronder de nieuwste releases van Ubisoft. De eerste maand is gratis.

Ubisoft heeft de lijst met games die bij de release via Uplay+ beschikbaar zijn online gezet. Het gaat om alle games uit series zoals Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry en ook oudere series zoals Might & Magic. De lijst bestaat momenteel uit 108 games, maar daar zitten ook spellen bij die nog niet beschikbaar zijn op 3 september. Watch Dogs: Legion en Gods & Monsters komen bijvoorbeeld pas volgend jaar uit. Naast games bevat de dienst ook uitbreidingen en dlc's.

De dienst is als hij uitkomt direct beschikbaar in Nederland en België. Gebruikers kunnen zich registreren voor een gratis proefperiode van een maand, daarna kost de dienst 15 euro per maand. Opzeggen is te allen tijde mogelijk.

Uplay+ is geen streamingdienst, maar een abonnement waarbij spelers toegang krijgen tot een bibliotheek van pc-games om te installeren. De games kunnen geïnstalleerd en gespeeld worden zolang het abonnement actief is. EA's Origin Access en Microsofts Xbox Game Pass zijn vergelijkbaar. De abonnementen van EA en Microsoft zijn ook beschikbaar voor consolegames; bij Uplay+ is dat vooralsnog niet het geval.

Ubisoft kondigde Uplay+ tijdens de E3-beurs in juni aan. De uitgever zei toen ook dat er een versie komt die via Googles gamestreamingdienst Stadia werkt. Daarbij hoeven gebruikers de games dus niet te installeren, maar worden ze gestreamd. Wanneer die versie komt is nog niet bekend. Dat zal in ieder geval na de release van Stadia zijn; de Google-dienst start in november.