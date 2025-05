Gerucht: Ubisoft heeft Immortals: Fenyx Rising-sequel geannuleerd

Ubisoft heeft mogelijk een sequel van Immortals: Fenyx Rising geannuleerd. Dat melden ingewijden aan VGC. Ubisoft Québec had volgens VGC een vervolg op de openwereldgame in vroege ontwikkeling, maar het management zou besloten hebben de titel te schrappen.

Meerdere bronnen vertellen aan VGC dat Ubisoft eerder deze maand heeft besloten om de nieuwe Immortals-game te annuleren. Er waren 'uitdagingen rond het opzetten van de franchise', meldt de website. Het was de intentie van Ubisoft om Immortals tot een franchise te maken, waarin de gamemaker volgens bekende insider Jeff Grubb verschillende mythologieën wilde verkennen, zoals de Polynesische mythen.

De toekomstplannen voor Immortals werden volgens VGC in twijfel getrokken nadat Ubisoft besloot zich meer te gaan richten op bestaande, populaire franchises. Ubisoft zei in januari al dat het drie onaangekondigde games had geschrapt, hoewel de Immortals-sequel daar geen onderdeel van was. Het bedrijf zei toen al dat het zich meer wilde richten op zijn grootste franchises en liveservicegames. Dat deed het bedrijf na tegenvallende verkopen tijdens het feestdagenseizoen.

Ubisoft laat in een reactie aan VGC weten dat het bedrijf 'enkele creatieve teams en middelen binnen de studio in Québec aan het herschikken is' naar andere, onaangekondigde projecten. "De expertise en technologieën die deze teams hebben ontwikkeld, zullen dienen als een versneller voor de ontwikkeling van deze belangrijke projecten gericht op onze grootste merken. Op dit moment hebben we verder niets te melden."

Immortals: Fenyx Rising verscheen in 2020. Deze openwereldgame was gebaseerd op de Griekse mythologie. Gamers speelden als een vergeten held die de Griekse goden moest redden. De game kreeg later dlc op basis van de Chinese mythologie. Volgens bronnen van VGC had Immortals: Fenyx Rising een 'bescheiden' publiek, hoewel veel daarvan kwam door kortingen. De verkopen in Europa lagen 70 procent lager dan die van Assassin's Creed: Valhalla in eenzelfde tijdsbestek. Tweakers beoordeelde Immortals: Fenyx Rising in 2020 met een 7,5.