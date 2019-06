Ubisoft onthult game Gods & Monsters

Ubisoft komt met een nieuwe game genaamd Gods & Monsters. Daarin speelt de speler een personage dat de goden moet helpen monsters verslaan. Ubisoft heeft alleen nog een teasertrailer van de game uitgebracht.

De trailer kwam uit tijdens de E3-beurs die de afgelopen week plaatsvond. "Als helden hulp nodig hebben komen naar de goden toe. Als de goden hulp nodig hebben, komen ze naar jou", zegt de voiceover in de trailer. Daarna is te zien hoe je als hoofdpersonage met een enorme gevleugeld monster vecht.

De game wordt gemaakt door Ubisoft Quebec, de studio achter Assassin's Creed Odyssey. Buiten de teaser is er nog weinig bekend over de game. Wel is duidelijk dat die 25 februari 2020 uitkomt voor de pc, de Switch, Xbox One, en PS4. Ook is de game te spelen op Google Stadia, de nieuwe streamingdienst die eerder deze maand werd aangekondigd.