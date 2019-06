Facebook stopt met Graph Search

Facebook is gestopt met Graph Search, de zoekfunctie waarmee gebruikers gedetailleerd konden zoeken naar foto's, pagina's of andere Facebook-gebruikers. De tool werd voornamelijk gebruikt door onderzoekers en journalisten.

Verschillende onderzoekers melden dat de tools die zij met Graph Search hebben gebouwd niet meer werken. Onder andere onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat 'alle tools rondom Graph Search offline zijn.' Facebook heeft gebruikers van de tools vooraf niet laten weten dat die veranderd zouden worden.

Graph Search was een api waarmee gebruikers heel specifiek konden zoeken naar teksten, maar waarmee ook resultaten gefilterd konden worden. Zo was het mogelijk met Graph Search te zien wie een bepaalde foto een Like hadden gegeven, of wanneer een specifieke gebruiker op een bepaalde locatie was geweest. De tool was grotendeels onbekend bij doorsnee gebruikers, maar was voor onderzoekers erg nuttig. Zij gebruikten het bijvoorbeeld om uit te zoeken waar luchtaanvallen in Jemen plaatsvonden. Met de Graph Search-api konden url's met de juiste zoektermen worden aangemaakt. Onderzoekers bouwden daar vaak hun eigen tools omheen, zoals StalkScan.

Facebook zegt tegen Vice dat het zich 'meer wil richten op het verbeteren van het zoeken op keywords', de standaard zoekfunctie in Facebook. Het sociale medium wil zich in de toekomst meer richten op privacy. Ook probeert het bedrijf al langer te voorkomen dat bedrijven automatische tools gebruiken om op grote schaal gebruikersdata op te vragen, zoals tijdens Cambridge Analytica-schandaal gebeurde. Mogelijk heeft het stoppen van Graph Search daar ook mee te maken.