Mixpanel: mensen zijn afgelopen jaar minder gaan doen op Facebook

Gebruikers zijn afgelopen jaar minder posts gaan plaatsen, liken of erop reageren op Facebook. Dat claimt Mixpanel, een bedrijf dat statistieken bijhoudt. Het gebruik zou in een jaar tijd met 20 procent zijn gedaald.

Volgens de cijfers, die de krant The Guardian publiceert, was het gebruik vanaf januari dit jaar tot en met april, waarin de meting eindigt, ongeveer stabiel. Daarvoor kende het een dip. Er is wel een dalende trend zichtbaar in het afgelopen jaar, al maken de cijfers niet duidelijk hoe dit cijfer afgelopen jaren heeft geschommeld.

Facebook vermeldde in zijn kwartaalcijfers juist een stijging van het aantal dagelijkse en maandelijkse gebruikers van de dienst. Het aantal dagelijkse gebruikers steeg volgens het bedrijf met 8 procent naar 1,56 miljard. Dat is met elkaar te rijmen, aldus The Guardian, als meer mensen elke dag op Facebook kijken, maar minder mensen iets doen.

De krant brengt het in verband met de privacyschandalen rond Facebook, zoals Cambridge Analytica vorig jaar. The Guardian en Mixpanel vermelden niet waarom meer mensen daardoor elke dag op Facebook kijken, terwijl ze minder posts zouden maken of liken of minder reacties zouden plaatsen. De cijfers gaan alleen over de Facebook-dienst zelf en niet over Instagram of WhatsApp.