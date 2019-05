Medeoprichter wil dat overheid VS Facebook opsplitst in meerdere bedrijven

Facebook-medeoprichter Chris Hughes wil dat de Amerikaanse overheid het bedrijf opsplitst. Dat zegt hij in een opiniestuk in een Amerikaanse krant. Volgens hem heeft directeur Mark Zuckerberg nu te veel macht zonder verantwoording te hoeven afleggen.

Medeoprichter Chris Hughes zegt in zijn stuk in The New York Times dat Facebook in het algemeen en Zuckerberg in het bijzonder een niet eerder geziene macht heeft over de communicatie van enkele miljarden mensen. "Omdat Facebook sociale netwerken domineert, is er geen verantwoording in de markt. Dat betekent dat elke keer dat Facebook het verknoeit, we een vermoeiend patroon herhalen: eerste woede, dan teleurstelling en uiteindelijk berusting."

Dat patroon is volgens hem alleen te doorbreken door Facebook op te splitsen en de afzonderlijke bedrijven de komende jaren verbieden om andere bedrijven over te nemen. Zo moet concurrentie ontstaan op de markt voor sociale netwerken en daardoor zouden die bij incidenten en schandalen afgestraft worden, doordat gebruikers dan kunnen overstappen naar een ander netwerk.

Hughes laat zich er niet over uit hoe die splitsing eruit moet zien. Hij pleit ook voor een 'privacywaakhond' in de Verenigde Staten en wetgeving als de Europese algemene verordening gegegevensbescherming. Die is er in de VS niet. Eerder deze week pleitte Google-ceo Sundar Pichai eveneens voor AVG-achtige wetgeving in de VS.

Chris Hughes was een van de medeoprichters van Facebook op de Harvard-universiteit in 2004. Hij werkt al meer dan tien jaar niet meer voor het bedrijf. De Amerikaanse FTC staat op het punt om Facebook een miljardenboete te geven voor privacyovertredingen, zo meldde het bedrijf vorige week in zijn kwartaalcijfers.