Mkb wil uitzonderingspositie voor privacywet vanwege onduidelijkheid

Ondernemers worstelen nog altijd om te voldoen aan de privacywet. Belangenorganisaties willen daarom dat de wet wordt bijgewerkt zodat er uitzonderingsregels voor het midden- en kleinbedrijf komen. Dat schrijven MKB Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de belangenorganisaties zijn er een jaar na de invoering van de privacywet nog veel ondernemers die niet weten hoe zij met de wet om moeten gaan. Werkgevers worstelen nog te veel met de complexiteit van de wet, de vage normen daarin, en de uitleg die de Autoriteit Persoonsgegevens daaraan geeft.

De belangenorganisaties vinden de regels niet alleen te complex, maar in sommige gevallen ook in strijd met de veiligheid. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een nationaal frauderegister op te zetten, een wens die het mkb al langer heeft. De privacywet zou dat niet toestaan. "Het kan niet zo zijn dat fraudeurs en andere criminelen worden beschermd door privacywetgeving terwijl burgers en bedrijven de dupe zijn", schrijven de organisaties. Ook in andere situaties is de privacywet volgens de organisaties een belemmering, zoals bij het houden van drugs- en alcoholcontroles op de werkvloer.

MKB Nederland en VNO-NCW willen daarom dat er een uitzonderingsregel in de wet wordt opgenomen voor mkb'ers. Er moet er 'een veel stevigere uitzonderingspositie komen' voor bedrijven 'die alleen doorsnee dingen met gegevens doen', zeggen de organisaties. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de voorloper van de AP, was zo'n uitzonderingspositie er al. Het ging dan om bedrijven die bijvoorbeeld alleen een salarisadministratie bijhielden van werknemers.

MKB Nederland en VNO-NCW hebben donderdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij om die maatregelen vragen. Ze hopen dat die worden doorgevoerd nadat er in 2020 een tussentijdse evaluatie van de wet is geweest. Omdat de AVG een Europese verordening is kan de overheid daar uit zichzelf niets aan veranderen; de Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar wel mogelijkheden voor.