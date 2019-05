Facebook overtreedt mogelijk AVG door medewerkers posts te laten labelen

Facebook overtreedt mogelijk de Europese privacyverordening AVG door medewerkers van daarvoor aangestelde bedrijven te laten kijken naar posts om ze te labelen. Facebook vraagt daar niet specifiek toestemming voor.

Facebook bevestigt tegen Reuters dat het posts van gebruikers op Facebook en Instagram laat labelen door medewerkers van bedrijven met wie het samenwerkt. "We maken duidelijk in onze data policy dat we informatie gebruiken die mensen aan Facebook geven om de ervaring te verbeteren en dat we mogelijk werken met servicebedrijven om te helpen in dit proces", aldus een woordvoerder.

Een gespecialiseerde jurist zegt tegen het persbureau dat Facebook in zijn teksten mogelijk duidelijker moet maken dat er mensen kijken naar de foto's die mensen plaatsen, zelfs als die alleen gedeeld is met contactpersonen. Dat gebeurt nu niet. Ook is er geen manier om aan te geven dat mensen niet willen dat andere mensen hun posts labelen.

Facebook heeft niet bevestigd wat het doel is van het labelen, maar volgens anonieme medewerkers van een Indiaas bedrijf dat het werk doet voor het sociale netwerk, gaat het om het spotten van trends. Elke post krijgt labels over de vorm en de inhoud, zoals of het een selfie is, een landschapsfoto of voedsel. Daarbij kunnen de mensen die de posts labelen ook privacygevoelige informatie zien, zoals gebruikersnamen in screenshots van chats die mensen hebben gepost. In India hebben 260 mensen gewerkt aan het labelen van posts, maar inmiddels zijn dat er veel minder.

Het is niet voor het eerst dat naar buiten komt dat medewerkers van partnerbedrijven van een groot techbedrijf toegang hebben tot data van gebruikers. Vorige maand bleek dat mensen namens Amazon meeluisteren met stemcommando's om het algoritme van digitale assistent Alexa te trainen en daarbij toegang hadden tot meer data dan nodig is. Google en Apple laten mensen ook meeluisteren bij stemcommando's, maar daarbij zijn privacygevoelige data beter weggehaald.