Facebook staat persoonlijkheidstesten niet meer toe en beperkt app-rechten

Facebook staat apps met weinig 'bruikbaarheid' niet meer toe op het platform. Het bedrijf geeft daarbij specifiek apps als persoonlijkheidstesten aan. Voortaan mogen apps ook niet meer vragen om gebruikersrechten die het niet nodig heeft en worden oude gebruikerstoestemmingen beperkt.

Van Facebook mogen apps met weinig 'utility' vanaf nu niet meer op het platform aangeboden worden. Daarmee bedoelt Facebook apps die voorspellingen of inschattingen over de persoonlijkheid of het gedrag van een gebruiker doen. Deze update van de Platform Policy moet privacy en veiligheid op het platform verbeteren, schrijft Facebook.

De update 'verduidelijkt' volgens Facebook het beleid dat apps niet om data mogen vragen die de app niet beter maken voor de gebruiker. Ook krijgen toestemmingen die een gebruiker aan een app geeft om bijvoorbeeld de contactenlijst te benaderen een houdbaarheid. Toestemmingen waarvan een app negentig dagen geen gebruik maakt, worden gezien als verlopen en worden ingetrokken. Facebook zegt ook vanaf nu 'periodiek' de toestemmingen waar een app om vraagt te bekijken en, als ze niet worden gebruikt, te verwijderen.

Hoewel het bericht van Facebook Cambridge Analytica niet specifiek noemt, ligt het voor de hand dat deze wijzigingen te maken hebben met het datamisbruikschandaal. Cambridge Analytica gebruikte meerdere persoonlijkheidstest-apps om op grote schaal data te verzamelen van gebruikers en vrienden van die gebruikers.