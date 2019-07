'Amerikaanse FTC legt Facebook recordboete van 5 miljard dollar op'

De Amerikaanse FTC gaat Facebook een boete van ongeveer 5 miljard dollar opleggen voor de privacyschendingen in de Cambridge Analytica-zaak, aldus bronnen van The New York Times. Daarnaast moet Facebook intensiever monitoren hoe het omgaat met gebruikersdata.

Naast The New York Times schrijft ook The Wall Street Journal over de beslissing, die op vrijdag genomen zou zijn. De details over de beslissing zijn nog niet bekend, noch is de uitspraak definitief. Volgens de Times moet de Amerikaanse Justitie de schikking nog goedkeuren, maar het is zeer zeldzaam dat ze niet meegaan in een uitspraak van de FTC .

Details over de verplichte versterkte monitoring van gebruikersdata is er op dit moment niet. Intern zijn de bestuursleden van de FTC het niet eens over of Mark Zuckerberg persoonlijk verantwoordelijk gehouden moet worden voor het schenden van de voorwaarden van een eerdere schikking met de FTC, uit 2011. Dat zou volgens voorstanders veel ingrijpender zijn dan een geldboete.

Het bedrag is volgens Amerikaanse media de grootste in zijn soort, veel groter dan de 22,5 miljoen dollar boete die Google in 2012 moest betalen. Desalniettemin kan Facebook het geld wel opbrengen: in 2018 haalde het bedrijf meer dan 55 miljard dollar aan omzet binnen.