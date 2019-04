Facebook verwacht privacyboete van 3 tot 5 miljard dollar van FTC

Facebook heeft drie miljard dollar opzij gezet omdat het verwacht een hoge boete te krijgen van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Het sociale netwerk onderhandelt nog met de waakhond over een schikking, maar verwacht drie tot vijf miljard dollar te moeten betalen.

Dat Facebook een dergelijke boete verwacht blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Daarin staat dat het bedrijf drie miljard dollar opzij heeft gezet vanwege het onderzoek dat de FTC doet naar de omgang met data van gebruikers. Een specifieke zaak wordt niet genoemd, maar waarschijnlijk gaat het om het Cambridge Anaytica-schandaal.

Nadat in 2018 bleek dat Cambridge gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers wist in te zetten voor politieke doeleinden, begon de FTC een onderzoek. Facebook en de Amerikaanse instantie zouden onderhandelen over een schikking en dat lijkt dus te gaan om een miljardenbedrag. Facebook moet dat bedrag betalen als de FTC concludeert dat het sociale netwerk beloftes heeft overtreden rondom de privacy van gebruikers. De onderhandeling tussen Facebook en de marktwaakhond zijn nog in gang, staat in de kwartaalcijfers. Volgens Facebook is het nog niet duidelijk wanneer de boete komt.

Verder maakt Facebook in zijn kwartaalcijfers bekend dat het aantal dagelijks actieve gebruikers is gestegen. In maart waren dat er 1,56 miljard, een stijging van 8 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg met 8 procent, naar 2,38 miljard.

Inkomsten uit advertenties zijn verreweg de grootste inkomstenbron van Facebook. Het aandeel dat mobiele advertenties daarin hebben blijft verder stijgen. Dat is nu 93 procent, ten opzichte van 91 procent een jaar geleden.

De kwartaalomzet kwam uit op 15,1 miljard dollar, een stijging van 26 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De kwartaalwinst bedraagt 2,4 miljard dollar, de helft minder dan vorig jaar. Die daling komt door het bedrag dat Facebook opzij heeft gezet voor de boete.