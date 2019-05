'Facebook moet van FTC een privacycommissie instellen'

Facebook moet mogelijk als onderdeel van een deal met de FTC een onafhankelijke privacycommissie opzetten die rapporteert over de werkzaamheden van het bedrijf. Ook moeten er wellicht meer privacybewuste mensen komen in de toplagen van Facebook.

Deze commissie zou ieder kwartaal overleggen en rapporten opstellen over de privacypraktijken van het socialemediumbedrijf. Dat schrijft Politico op basis van een anonieme bron die betrokken is bij de gesprekken tussen de Federal Trade Commission en Facebook. Het is vooralsnog onduidelijk hoe groot deze privacycommissie zou moeten zijn en welke machten deze zou hebben over Facebook. Wel moeten daar mogelijk bestuursleden van de internetgigant in komen te zitten.

Hoeveel privacybewuste medewerkers Facebook als onderdeel van de overeenkomst moet aannemen maakt de bron niet duidelijk. Wel zou er een door de overheid goedgekeurde privacymedewerker in de toplaag van het bedrijf moeten komen. Daarnaast moet Mark Zuckerberg de rol van een compliancemedewerker moeten krijgen, waardoor hij er persoonlijk verantwoordelijk voor zou worden dat Facebook het eigen privacybeleid naleeft.

De bron benadrukt wel dat de gesprekken nog gaande zijn en onderdelen van de overeenkomst kunnen veranderen of vervallen. Daarnaast is een komende privacyboeteonderdeel onderdeel van deze deal; Facebook verwacht dat het bedrag hiervan tussen de drie tot vijf miljard dollar zal liggen, zo bleek onlangs uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. De overeenkomst is pas officieel als een meerderheid van de vijf commissieleden van de FTC ermee instemmen. Als Facebook en de FTC het niet eens kunnen worden over een deal kan het tot een rechtszaak komen.

De deal tussen de twee partijen is het gevolg van een FTC-onderzoek naar de privacypraktijken van het platform. Het onderzoek volgde nadat vorig jaar bekend werd dat Cambridge Analytica de gegevens van minstens 87 miljoen gebruikers heeft kunnen verzamelen. Facebook heeft daarna meermaals beterschap beloofd en begin maart zei Zuckerberg dat Facebook een platform moet worden met de focus op privacy.