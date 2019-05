'Nederlandse sites met gevoelige thema's plaatsen ongevraagd advertentiecookies'

Zo'n vijftig websites die zich bezighouden met thema's als geloof, gezondheid, seksuele geaardheid en jeugdkwesties plaatsen ongevraagd advertentiecookies op hun sites, concludeert de Consumentenbond na eigen onderzoek. Dat is tegen de cookiewet en de AVG.

De Consumentenbond bezocht in totaal 106 websites die over de bovengenoemde thema's gaan en concludeerde dat 48 procent één of meerdere advertentiecookies plaatste, die op een uitzondering na allemaal van Google waren. Ook websites die over geestelijke gezondheid gaan, plaatsten ongevraagd zulke cookies.

De Consumentenbond maakt niet de volledige bevindingen van haar onderzoek openbaar, maar noemt wel een aantal websites bij naam. Dat zijn cip.nl, refoweb.nl, scholieren.com, ouders.nl, ggzdrenthe.nl, connection-sggz.nl, parnassiagroep.nl en lentis.nl. Dit ging niet zonder verzoek om een reactie: de beheerders zijn geïnformeerd en 'de meesten' beloven tegenover de Consumentenbond beterschap.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht door de Consumentenbond. De privacywaakhond stelt dat er op de korte termijn een eigen onderzoek komt naar de naleving van privacywetgeving op websites.

Het is niet de eerste keer dat de Consumentenbond aan de bel trekt over naleving van de AVG en de cookiewet. Ongeveer een jaar geleden kwam de belangenorganisatie met een rapport waarin het claimde dat van de 150 in Nederland populairste websites ongeveer 69 procent zich niet aan de wetgeving omtrent cookies hield.