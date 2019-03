Adviseur EU-hof: Vooraf aangevinkte cookiemeldingen gelden niet als toestemming

Websites die bezoekers vragen cookies te accepteren door middel van een keuzevak, mogen dat vak niet vooraf aanvinken. Als websites dat wel doen, kunnen ze niet aantonen dat een gebruiker er actief voor heeft gekozen om de cookies te accepteren.

Dat zegt advocaat-generaal Maciej Szpunar in zijn advies aan het Europees Hof. Volgens Szpunar geeft de wet aan dat gebruikers duidelijk hun toestemming voor de cookies gegeven moeten hebben. Dat betekent dat de handeling actief moet zijn. Wanneer een keuzevak al is aangevinkt, hebben gebruikers niet actief gekozen om cookies te accepteren, stelt de Pool.

De brief van de advocaat-generaal is naar aanleiding van een juridisch conflict tussen de Duitse consumentenbond en loterij-organisator Planet49. In september 2013 had Planet49 een loterij gepubliceerd. Om daaraan mee te doen kwamen gebruikers op een pagina waar ze hun naam en adres moesten aangeven. Onder die velden stonden twee keuzevakken. Het eerste vak ging over de vraag of gebruikers toestemming gaven dat Planet49 bepaalde data aan sponsoren gaf, zodat die sponsoren de gebruiker konden benaderen voor commerciële aanbiedingen. Dit vakje was niet vooraf aangevinkt maar wel verplicht voor deelname. Het tweede vakje had de vraag of de site analytische cookies mocht plaatsen. Dit vakje was niet verplicht voor deelname, maar wel vooraf aangevinkt.

De loterij-aanbieder was van mening dat de toestemming om de cookies te plaatsen duidelijk was, daar de gebruiker ook nog actief op een participatieknop moest drukken om mee te doen aan de loterij. Szpunar gaat daar niet in mee en zegt dat de handeling om toestemming voor cookies te geven los moet staan van alle andere acties. Net als dat het blijvend gebruikmaken van een site geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, geeft de deelname aan een loterij ook geen toestemming voor het plaatsen van cookies, stelt de advocaat-generaal.