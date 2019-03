Intel stopt met 'creditcardcomputers' Compute Cards

Intel ontwikkelt geen nieuwe Compute Cards meer. Dit jaar blijft de fabrikant de pc's met creditcardformaat nog leveren en al verkochte Compute Cards ondersteunen, maar Intel lijkt er geen toekomst meer in te zien.

Intel maakte het stoppen met Compute Cards bekend aan Tom's Hardware. Het bedrijf introduceerde de kleine, platte systemen begin 2017. Halverwege dat jaar volgde de beschikbaarheid. Het gaat om pc's met processor, ram, opslag, wifi en bluetooth in een behuizing van 94,5x55mm met een dikte van 5mm.

De bedoeling was dat de kaarten voor modulaire computing zouden worden gebruikt. Fabrikanten zouden ze kunnen integreren in onder andere koelkasten, kiosksystemen, beveiligingscamera's en iot-gateways, en zo eenvoudig hardware-upgrades kunnen doorvoeren.

"We blijven geloven dat modulaire computing een markt is met veel potentie voor innovatie. We kijken naar de beste manier om in te spelen op de mogelijkheden, maar hebben besloten geen nieuwe Compute Cards meer te ontwikkelen", zei een woordvoerder van Intel tegen Tom's Hardware.

In ieder geval dit jaar blijft de levering uit voorraden gegarandeerd, aldus Intel. Dat Intel stopt met Compute Cards liet NexDock donderdag doorschemeren. In een blogbericht noemde het bedrijf de toekomst van Compute Cards 'onzeker'. NexDock ontwikkelt 2-in1-laptops waarin de pc-kaarten gestoken kunnen worden. Het bedrijf zet die plannen voor een NexPad nu in de ijskast. Wel is er een nieuwe Kickstarter voor een NexDock 2, een laptop die door een smartphone wordt aangedreven.