Verkoop AMD ten opzichte van Intel lijkt toe te nemen in de Benelux

De verkoop van losse AMD-processors in de Benelux lijkt langzaam richting die van Intel te kruipen. Webwinkel Azerty claimt op basis van zijn leveringscijfers zelfs dat AMD in het vorige kwartaal Intel bijna evenaart wat losse verkoop betreft.

In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg het marktaandeel van AMD wat losse verkoop betreft in de Benelux nog slechts 10 procent, maar sindsdien is dat gestaag toegenomen tot 47 procent in het vierde kwartaal van 2018, op basis van Azerty's statistieken. Hoewel het marktaandeel in het eerste kwartaal van 2019 iets lager lijkt uit te pakken, afgaande op de cijfers van januari en februari, beweert Azerty dat het aandeel van AMD in de afgelopen maanden 'met de 50-procentgrens flirt'.

De opmars begon volgens de winkel met de komst van de Ryzen-processors, in maart 2017. Marktaandeel is relatief in dit geval; het zegt niets over de de totale aantallen processors op de markt, en kant-en-klare desktopsystemen en laptops zijn niet bij de gegevens meegenomen.

De bestverkopende AMD-processor is bij de winkel 'met afstand' de Ryzen 5 2600. De winkel claimt er vele duizenden van verkocht te hebben. De over het algemeen bestverkochte cpu van de afgelopen maanden is echter de Core i7-8700K.

Op basis van click-outdata van de Tweakers Pricewatch is ook een stijgende trend voor AMD te zien. In januari ging 90 procent van de click-outs nog naar een Intel-processor en dan met name naar de Core i7-7700K, maar in maart bedroeg de verhouding 49 procent voor Intel en 51 procent voor AMD. In die maand introduceerde AMD zijn Ryzen 7 1700, 1700X en 1800X, die dan ook de meeste click-outs genereerden. Het AMD-aandeel zakte in 2017 weer tot 13 procent, maar krabbelde in oktober van dat jaar op om in augustus 2018 op 43 procent te eindigen. Opnieuw volgde een dip, maar dit keer steeg het aantal click-outs voor AMD-processors snel en in de afgelopen maanden lag het aandeel op 42 procent.

In februari van dit jaar was de AMD Ryzen 5 2600 met afstand de populairste processor in de Pricewatch. In het Intel-kamp deden met name de Core i7-9700K en de Core i9-9900K het goed. Deze laatste twee verschenen in oktober vorig jaar in de Pricewatch, wat Intels aandeel weer kort deed toenemen. Click-outs geven een indicatie van de populariteit van processors, maar zijn niet gelijk te stellen aan verkoop. Bovendien kunnen nieuwsberichten en reviews van invloed zijn op de click-outgegevens vanwege de koppeling met Pricewatch-pagina's in de artikelen.

Waarschijnlijk zijn de verminderde leverbaarheid van Intel-processors en de als gevolg daarvan stijgende prijzen debet aan het dalende marktaandeel van de afgelopen maanden. Webwinkels als Megekko, Alternate en Azerty voerden vorig jaar oktober een limiet in voor klanten die Intel-cpu's wilden bestellen.