Sega past personage in Judgment aan na vermeend drugsgebruik stemacteur

Sega brengt de PlayStation 4-game Judgment volgens planning op 25 juni uit in Europa en in de VS. Eerder haalde de uitgever de game in Japan uit de schappen, omdat een stemacteur drugs zou hebben gebruikt. Voor de westerse release past Sega dat personage aan.

Sega heeft een eerdere verklaring over het uit de schappen halen van de game op zijn website aangepast. Daarin staat nu dat de game volgens planning uitkomt op 25 juni in Europa en de VS. In de versie voor de westerse markt wordt het personage Kyohei Hamura aangepast. In een tweet zegt Sega dat het personage een ander uiterlijk krijgt en een andere stemacteur voor de Japanse gesproken tekst.

Eerder deze maand haalde Sega de Japanse versie van Judgment uit de schappen. De game werd uit de winkels gehaald omdat acteur Pierre Taki, die het desbetreffende personage heeft ingesproken, in Japan is gearresteerd op verdenking van cocaïnegebruik. In Japan gelden zeer strenge drugswetten en bedrijven willen niet geassocieerd worden met drugsgebruik. Sega haalde ook tweets, afbeeldingen en trailers over de game offline waarin het desbetreffende personage zichtbaar was.

Aanvankelijk was het onduidelijk of het stoppen van de verkoop in Japan gevolgen zou hebben voor de westerse release. Sega had een week voor het voorval bekendgemaakt dat de game op 25 juni in de VS en Europa zou uitkomen. Wat Sega gaat doen met de Japanse versie van de game, is nog niet duidelijk. Of die versie ook weer op de markt komt na aanpassingen, zegt de uitgever nog niet.

Judgment is een detectivegame die gemaakt wordt door Ryu ga Gotoku, de studio die ook achter de Yakuza-games zit. In Japan was het spel sinds 13 december vorig jaar te koop onder de naam Judge Eyes. In de game staat een advocaat centraal die op jacht is naar een seriemoordenaar en zich daarvoor een weg door de onderwereld moet banen. De game komt alleen uit voor de PlayStation 4.

Het is niet voor het eerst dat in Japan een game wordt aangepast naar aanleiding van drugsgebruik. Datzelfde gebeurde vorig jaar bij de remaster van Yakuza 4, waarin de stem en het kapsel van een van de vier hoofdpersonages werden aangepast. Sega maakte onlangs ook bekend dat de stem van sneeuwpop Olaf in de Japanse versie van Kingdom Hearts III wordt aangepast. Die is ook ingesproken door Pierre Taki.