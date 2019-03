Sega staakt Japanse verkoop van Judgment wegens vermeend drugsgebruik stemacteur

Sega staakt de Japanse verkoop van de game Judge Eyes omdat acteur Pierre Taki in Japan is gearresteerd op verdenking van cocaïnegebruik. Hij heeft de teksten voor het personage Kyohei Hamura ingesproken. Dit spel moet in juni in het Westen uitkomen met de naam Judgment.

In een korte verklaring op de eigen Japanse site meldt Sega het te betreuren dat Pierre Taki is gearresteerd. Het bedrijf zegt dat het berichten heeft ontvangen van de arrestatie en dat het de feiten momenteel onderzoekt. In de tussentijd heeft Sega besloten om de leveringen en de verkoop van Judge Eyes op te schorten. Ook worden tweets over het spel verwijderd.

Dit spel, dat door de studio achter de Yakuza-games wordt gemaakt, komt in het Westen op 25 juni uit onder de titel Judgment en is sinds december vorig jaar al beschikbaar in Japan. Wat dit besluit van Sega voor de Japanse markt voor gevolgen heeft voor de aanstaande westerse release, is nog niet bekend. Onder meer de BBC heeft hierover een vraag gesteld, maar Sega heeft daar nog niet op gereageerd.

Taki heeft volgens de Japan Times toegegeven eerder deze week een kleine hoeveelheid cocaïne te hebben gebruikt in Tokio. De krant baseert zich daarbij op een regionaal bureau van de Japanse drugsautoriteit van het miniserie van Gezondheid. Tijdens een zoektocht zou niets zijn gevonden, maar een afgenomen urinemonster zou bewijs voor het drugsgebruik hebben opgeleverd. Inmiddels zou Taki vastzitten in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak. In Japan staat een straf van maximaal zeven jaar op het gebruik of bezit van cocaïne.

De 51-jarige Pierre Taki, wiens echte naam Masanori Taki is, is onderdeel van het technopopduo Denki Groove en is ook werkzaam als stemacteur. In die hoedanigheid heeft hij niet alleen de teksten van een personage uit Judgment ingesproken, maar bijvoorbeeld ook die van sneeuwman Olaf uit de Japanse versie van de Disney-film Frozen en in Kingdom Hearts III. De krant Asahi meldt dat Walt Disney in Japan overweegt om de acteur te vervangen voor de opvolger van Frozen, die later dit jaar in Japan uitkomt.

In Japan heerst een streng beleid ten aanzien van illegale drugs. In dat kader is vorig jaar de acteur Hiroki Narimiya al vervangen als stemacteur van een personage uit Yakuza 4, omdat hij op dat moment ook werd verdacht van cocaïnegebruik. Het personage Masayoshi Tanimura kreeg een andere stemacteur en zelfs een enigszins afwijkend kapsel.