Sega brengt Yakuza 3-remaster uit in Westen en deel 4 en 5 volgen later

Sega heeft de remaster van Yakuza 3 uitgebracht in het Westen, nadat de remaster van deze game vorig jaar al uitkwam in Japan. De remasters van Yakuza 4 en 5 komen er ook nog aan. Deze games zijn alleen te spelen op de PlayStation 4.

Yakuza 4 Remastered komt uit op 29 oktober en Yakuza 5 Remastered verschijnt op 11 februari 2020, zo heeft Sega laten weten. Deze twee games krijgen net als het net uitgebrachte Yakuza 3 Remastered een 1080p-resolutie met zestig beelden per seconde; bij de originele titels was dat 720p en 30fps.

De drie games hebben content die voorheen niet aanwezig was in de originele Westerse releases, zoals de Cabaret-minigames en deelverhalen. Ook zitten er Engelstalige ondertitels in de remasters en is het mogelijk om karaokeliedjes in het Engels af te spelen. Sega brengt voor de geïnteresseerden ook The Yakuza Remastered Collection uit, waarmee spelers de drie remasters in een bundel kunnen kopen.

De remasters van Yakuza 3, 4 en 5 zijn al een tijdje beschikbaar in Japan, maar waren tot nu toe nog niet in Europa of de VS beschikbaar. Het originele Yakuza 3 verscheen voor de PlayStation 3 in 2009, waarna deel vier en vijf in respectievelijk 2010 en 2012 verschenen.