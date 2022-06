SEGA brengt PS4-game Judgment naar next-genconsoles en Stadia

Judgment, een spin-off van de Yakuza-games, verschijnt op 23 april voor de next-genconsoles en Google Stadia. Het gaat om een remaster van de game die in 2019 exclusief voor de PlayStation 4 verscheen. Een reguliere pc-versie komt er niet.

Volgens SEGA heeft de nieuwe versie van Judgment verbeterde graphics, draait het spel op 60fps en zijn de laadtijden korter. Ook bevat de remaster alle uitgebrachte dlc. SEGA brengt zijn Yakuza-games sinds enkele jaren ook uit op Xbox-consoles en Judgment komt nu ook naar de consoles van Microsoft.

Het spel zal ook op de pc speelbaar zijn, maar alleen via Google Stadia. Dat kan betekenen dat er exclusiviteit is afgesproken met Google. Het zou ook om tijdelijke exclusiviteit kunnen gaan, al heeft ontwikkelaar SEGA daar niks over gezegd.

Een woordvoerder van SEGA zegt tegen Eurogamer dat er geen update voor de PS4-versie van Judgment komt. Om de verbeterde versie te spelen op de PlayStation 5, moet het spel dus opnieuw aangeschaft worden. Judgment speelt zich af in Kamurocho, een fictieve wijk in de versie van Tokio waar de Yakuza-games zich in afspelen. Spelers nemen de rol aan van een privédetective.