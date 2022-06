EA verlengt exclusieve Champions League-licentie voor FIFA met 'meerdere jaren'

FIFA-games van EA Sports behouden de komende jaren de exclusieve licentie voor de UEFA Champions League en Europa League. EA zegt de afspraak met de UEFA voor meerdere jaren verlengd te hebben. Ook maakt EA bekend dat FIFA 21 op 17 maart naar Stadia komt.

Voor hoeveel jaar de Champions League-licentie door de uitgever van FIFA is vastgelegd, is niet bekendgemaakt. EA schrijft dat het om een deal van meerdere jaren gaat. In 2019 verscheen er voor het eerst sinds lange tijd een FIFA-game met daarin de UEFA Champions League. Daarvoor had Konami tien jaar lang een exclusieve licentie op de koningsklasse van het voetbal voor zijn PES-games.

Volgens EA groeit de FIFA-franchise nog altijd in populariteit. Van alle FIFA-games tot nu toe, zijn meer dan 325 miljoen exemplaren verkocht en er zijn momenteel meer FIFA 21-spelers dan dat er vorig jaar op hetzelfde moment FIFA 20-spelers waren.

EA maakt ook bekend dat FIFA 21 op 17 maart uitkomt voor Google Stadia. Een Stadia-versie was eerder al aangekondigd, maar het was nog niet duidelijk wanneer die zou verschijnen. Verder gaat EA de free-to-play pc-game FIFA Online 4 in meer landen beschikbaar stellen. Het gaat onder meer om Rusland, Polen en Turkije. Volgens EA is de gratis game nu met name in Azië populair.

EA zegt de FIFA-franchise verder uit te willen breiden en daarvoor aan zes nieuwe 'mobiele ervaringen' te werken. Die variëren van 'authentieke simulaties' tot 'unieke arcadeformats'. Meer details over die mobiele games zegt EA later bekend te maken.