Wie dit najaar naar voetbal op zijn televisie kijkt, ziet grotendeels lege tribunes. Op sommige plaatsen zijn kleine groepen fans toegestaan, maar dat was het wel. Wie sfeer langs voetbalvelden wil zien, zal oude beelden moeten opzoeken of zijn heil moeten zoeken in games. Wil je voetbal zo realistisch mogelijk nabootsen, dan zou je het publiek weg moeten halen, maar toch zijn we blij dat we in FIFA 21 gewoon volle tribunes zien en geen spoor van COVID-19 kunnen vinden. Wat we wel vinden: nieuwe features voor Ultimate Team en Volta, een - eindelijk - vernieuwde carrièremodus en wat vernieuwingen in de gameplay. De hoop is vooral dat het voldoende stappen vooruit oplevert ten opzichte van FIFA 20, want als er één gewoonte is waarmee EA Sports moet zien te breken, is het dat het de laatste jaren weinig ontwikkeling meer laat zien in zijn voetbalgameserie.

Elke nieuwe FIFA is natuurlijk ook altijd een update op het gebied van transfers en dergelijke. Dat is goed, maar niet voldoende. Je wil méér nieuws voor je zestig euro. Konami, de veel kleinere concurrent van EA Sports, heeft met PES 2021 een andere keuze gemaakt. In plaats van een heel nieuwe game uit te brengen, heeft het Japanse bedrijf een seizoensupdate uitgegeven. Of je dertig euro voor alleen een data-update veel of weinig vindt, mag je zelf bepalen, maar het is in elk geval een statement. Konami richt zich op de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe generatie consoles met zich meebrengt en zag zichzelf niet in staat dit jaar óók een game uit te brengen die de moeite waard zou zijn. De te verwachten kritiek: datzelfde geldt misschien ook wel voor FIFA, maar EA kiest er wél voor een volledige nieuwe game op de markt te brengen.

Die nieuwe game bevat ontegenzeggelijk een aardige waslijst aan nieuwe elementen. Wat je met je Ultimate Team en je Volta Team kunt doen en hoe je die teams in status en aankleding kunt uitbouwen, is grotendeels nieuw. De vraag is alleen hoe belangrijk de gemiddelde FIFA-speler die veranderingen vindt. Natuurlijk zullen er spelers zijn die zich lang vermaken met de straat- en zaalvoetbalwedstrijden in de vorig jaar geïntroduceerde Volta-spelmodus. En natuurlijk zijn enkele van de vernieuwingen in Ultimate Team best leuk en zullen velen de nieuwe systemen in de carrièremodus vermakelijk vinden. Maar het gaat om het voetbal. Het gaat erom wat FIFA 21 laat zien op het moment dat je wedstrijden speelt. Vorig jaar schreven we al dat de patronen in de gameplay nauwelijks waren veranderd. Er waren wel nieuwe systemen, nieuwe toeters en bellen, maar de manier waarop we het spel speelden, veranderde er te weinig door. Het gevolg daarvan was dat wie naadloos overstapte van FIFA 19 naar FIFA 20 bij vlagen nauwelijks het gevoel had een nieuwe game te spelen. FIFA 21 moet vooral dat echt beter doen.