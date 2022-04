Code in FIFA wijst op regionaal uitschakelen Ultimate Team wegens wetgeving

EA gaat spelmodus FIFA Ultimate Team mogelijk blokkeren voor spelers in landen, waaronder Nederland, om aan wetgeving te voldoen. Code in het spel verwijst naar een pop-up die aangeeft dat FUT is geblokkeerd. Zo'n blokkade is nog niet actief.

De pop-up bevat de tekst: "FIFA Ultimate Team is momenteel niet toegankelijk vanwege een verzoek van de autoriteiten in jouw regio". Een dergelijke pop-up is nog niet getoond in het spel, maar FUT Watch ontdekte de aanwezigheid ervan in code van FIFA Ultimate Team. FUT Watch brengt vaker nieuwe informatie over de spelmodus van FIFA naar buiten die zijn aangetroffen in code.

Eind oktober oordeelde een Nederlandse rechtbank dat Packs in FIFA te zien zijn als een losstaand kansspel en dat is in strijd met de gokwetgeving. De Kansspelautoriteit heeft EA daarvoor een last onder dwangsom opgelegd die kan oplopen tot 10 miljoen euro. EA is in hoger beroep gegaan en het is nu wachten op een uitspraak van de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer die uitspraak plaatsvindt.

Als EA de zaak verliest, moet de uitgever de game aanpassen. De Kansspelautoriteit wil bijvoorbeeld dat de voetbalspelers die te verkrijgen zijn uit de Packs niet te verhandelen zijn. Dan vertegenwoordigt de inhoud van de pakketjes geen economische waarde meer en valt het niet langer onder de gokwetgeving. Een andere optie zou zijn dat EA spelers voetballers direct laat kopen, zonder dat daar een kanselement bij komt kijken. Ook zou het volstaan als EA de Packs in zijn geheel uit het spel haalt voor Nederlandse gebruikers.

In de rechtszaak zei EA dat het technisch lastig is om op korte termijn zulke aanpassingen te doen als die maar voor één land gelden. Het geheel uitschakelen van FUT in een regio zou een oplossing kunnen zijn om snel te kunnen reageren op een nadelige uitspraak. EA zou dan op langere termijn met een andere oplossing kunnen komen om aan lokale wetgeving te voldoen.

Of EA daadwerkelijk overweegt om FUT uit te schakelen in Nederland is niet bekend. Als dit gebeurt, heeft dit gevolgen voor kopers van FIFA-games. Een deel van het spel werkt dan niet meer en spelers krijgen dus niet waar ze voor betaald hebben. Vermoedelijk moet EA dan geld teruggeven aan spelers die hun aankoop ongedaan willen maken. Tweakers heeft EA om een reactie gevraagd, maar de uitgever wil geen inhoudelijke reactie geven.

In België ligt FIFA al langer onder vuur van de Kansspelcommissie. In 2019 stopte EA in België met de verkoop van FIFA Points, waar de Packs mee gekocht kunnen worden. FIFA Ultimate Team is een spelmodus waarin spelers hun eigen voetbalteam samenstellen. De daarvoor benodigde spelers zitten in zogenaamde Packs, in feite lootboxes. Die zijn te koop met geld, of met punten verdiend in het spel.