FIFA Ultimate Team-spelers speelden bijna drie keer zoveel potjes afgelopen jaar

Het aantal FIFA Ultimate Team-spelers is in het financiële boekjaar van EA met 16 procent gestegen. Het aantal gespeelde wedstrijden steeg echter met 180 procent. De inkomsten van EA uit live services nemen steeds verder toe. FUT draagt daar flink aan bij.

Tot nu toe heeft FIFA 21 meer dan 25 miljoen spelers, meldt EA in zijn kwartaalcijfers. Hoeveel spelers de FUT-modus spelen, is niet bekend, maar in het afgelopen coronajaar is het aantal FUT-potjes opvallend sterk toegenomen. Het gaat om de periode van begin april 2020 tot eind maart 2021, toen wereldwijd veel lockdownmaatregelen van kracht waren.

Apex Legends groeide naar 100 miljoen spelers en volgens EA waren er bij de release van seizoen 8 in het vierde kwartaal wekelijks gemiddeld 12 miljoen spelers actief. In totaal heeft de game sinds de release nu meer dan een miljard dollar aan omzet opgeleverd. In het volgende boekjaar denkt EA dat Apex Legends goed zal zijn voor een omzet van meer dan 750 miljoen dollar.

Het aantal spelers van The Sims 4 groeide naar 36 miljoen en EA meldt dat 62 procent van de verkochte consolegames in het afgelopen jaar een digitale versie betrof. Een jaar eerder was dat nog 49 procent.

De verdiensten van EA uit live services nemen steeds verder toe. Daaronder vallen abonnementen, microtransacties en in-gameaankopen. Deze categorie was goed voor 82 procent van de kwartaalomzet. Volgens EA waren de inkomsten uit live services hoger dan verwacht en kwam dat door de goede prestaties van Apex Legends en FIFA Ultimate Team. Afzonderlijke cijfers over FUT geeft EA niet.

Nog maar 18 procent van de kwartaalomzet kwam uit de verkopen van volledige games. EA had in het afgelopen kwartaal een omzet van in totaal 1,35 miljard dollar. De jaaromzet kwam uit op 5,63 miljard dollar.