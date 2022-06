VK wil miljoenenboetes kunnen geven aan sites die haatberichten niet verwijderen

De Britse regering wil met het Online Safety Bill-wetsvoorstel bedrijven boetes tot 18 miljoen pond of tien procent van de wereldwijde jaaromzet kunnen geven, wanneer zij schadelijke content niet of niet op tijd verwijderen. Ook moet de toezichthouder sites hierom kunnen blokkeren.

Met het wetsvoorstel wil de Britse regering 'kinderen beschermen' en de 'ergste misbruiken op sociale media, zoals racistische haatmisdrijven' tegengaan. Daarnaast moet de wet toezichthouders meer mogelijkheden geven om financiële fraude op sociale media en datingapps te kunnen stoppen. De regering stelt dat de wet de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid waarborgt en zegt dat de wet 'niet zal leiden tot onnodig censuur van sites en platforms'.

Volgens het voorstel moeten alle sites en platforms die onder de nieuwe regels vallen, actie ondernemen om illegaal misbruik tegen te gaan. De regering zegt daarbij dat bedrijven 'snelle en effectieve' actie moeten ondernemen tegen haatmisdrijven, intimidatie en dreigingen gericht aan individuen. De sites moeten zich tevens houden aan hun eigen standaarden en voorwaarden. Ook moeten ze de risico's die hun sites vormen voor 'de jongste en meest kwetsbare mensen' overwegen en kinderen beschermen tegen ongepaste berichten en schadelijke activiteiten.

De grootste en populairste socialemediasites, die onder de wet gezien worden als Category 1-diensten, moeten daarnaast 'handelen' op berichten die niet illegaal zijn, maar wel schadelijk kunnen zijn. De regering noemen de voorbeelden van het aanmoedigen van zelfverwonding of mis- en desinformatie. De Category 1-platforms moeten in hun gebruiksvoorwaarden expliciet aangeven hoe ze omgaan met dergelijke berichten. De Britse toezichthouder Ofcom zal er ook op toezien dat deze Category 1-sites zich aan hun eigen gebruiksvoorwaarden houden.

In het wetsvoorstel moeten straks ook voorzieningen komen die bedrijven verplichten om kindermisbruikafbeeldingen te rapporteren. Zo moeten politiediensten beter onderzoek kunnen doen naar zaken van kindermisbruik.

Houden de techbedrijven zich onvoldoende aan de nieuwe wet, dan kunnen hooggeplaatste leidinggevenden persoonlijk aangeklaagd worden als ze niet voldoen aan Ofcoms informatieverzoeken. Dit zit nog niet in het huidige wetsvoorstel, maar zou later toegevoegd kunnen worden als de huidige maatregelen onvoldoende blijken te zijn.

De regering benadrukt dat met het wetsvoorstel de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd zal blijven en dat pluralistische online gesprekken nog steeds mogelijk zullen zijn. Daarom moeten platforms en sites waarborgen inzetten die de vrijheid van meningsuiting beschermen. De regering noemt het voorbeeld van menselijke moderators die in complexe zaken waarbij de context van belang is, de keuze moeten maken of iets verwijderd moet worden of niet. Daarnaast moeten mensen effectief in beroep kunnen gaan tegen beslissingen van sites en platforms. Deze gebruikers kunnen daarnaast via Ofcom klagen over een besluit van een platform.

De Category 1-diensten moeten daarnaast 'up-to-date rapporten' publiceren over hun impact op de vrijheid van meningsuiting. Hier moeten ze ook aantonen dat ze stappen hebben genomen om eventuele negatieve gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting tegen te gaan.

Deze Category 1-sites en -platforms moeten volgens de wet tevens 'democratisch belangrijke' inhoud beschermen. Ze mogen niet discrimineren tegen bepaalde politieke uitgangspunten en moeten alle politieke meningen gelijk behandelen. Hun voorwaarden omtrent politieke discussies moeten duidelijk weergegeven worden en Ofcom zal er op toezien dat ze hun eigen voorwaarden naleven.

Berichten op journalistieke sites worden uitgesloten van deze wet, inclusief reacties onder nieuwsberichten. Artikelen die gedeeld worden op sites en platforms worden eveneens uitgesloten van de wet, waarbij Category 1-diensten de extra verantwoordelijkheid krijgen om ervoor te zorgen dat Britse gebruikers toegang kunnen krijgen tot journalistieke content die op hun platforms worden gedeeld. Journalisten moeten versneld in beroep tegen eventuele verwijderde berichten kunnen gaan. In het wetsvoorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgerjournalistiek en professionele journalistiek.

Bedrijven en diensten die zich niet aan de nieuwe wetgeving houden, riskeren boetes van omgerekend 21 miljoen euro tot tien procent van de jaarlijkse, wereldwijde omzet. Hierbij kijkt Ofcom naar het hoogste bedrag. Het volledige wetsvoorstel wordt later op woensdag gepubliceerd en gaat later naar het Britse parlement.