'Disney koopt aanzienlijk minder Facebook-ads in wegens haatzaai-beleid'

Disney zou hebben besloten om het advertentiebudget voor Facebook flink terug te schroeven. Dit betekent een forse financiële tegenvaller voor Facebook, aangezien Disney honderden miljoenen aan advertenties uitgeeft. Veel bedrijven hebben Facebook geboycot vanwege het haatzaai-beleid.

Dat meldt het doorgaans goed ingelichte The Wall Street Journal. Zij beroepen zich op bronnen die bekend zijn met de situatie. Volgens die bronnen gaat Disney voorlopig aanzienlijk minder adverteren op Facebook en zetten divisies hun campagnes op pauze. Dat geldt niet alleen voor het moederbedrijf, maar ook voor dochterbedrijven zoals Hulu, die niet langer zal adverteren op Instagram.

Het besluit is door Disney niet publiekelijk bekendgemaakt, en het bedrijf sluit zich dan ook niet formeel aan bij de advertentieboycot die door tientallen grote en kleine bedrijven is ingesteld. Wel heeft het pauzeren van de advertentiecampagnes een grote financiële impact op Facebook; Disney was namelijk in de eerste helft van dit jaar de grootste adverteerder, met een bedrag van ongeveer 210 miljoen dollar, aldus The Wall Street Journal. In de afgelopen tijd adverteerde het vooral voor zijn videodienst Disney+.

Een bron bij Disney zegt dat het bedrijf voorlopig niet meer gaat adverteren op Facebook, zolang het beleid omtrent haatzaaien niet wordt verbeterd. Facebook kreeg in de afgelopen tijd veel kritiek op zijn beleid omdat het onvoldoende zou ingrijpen tegen haatberichten op zijn netwerk. De sociale-netwerksite zei in een reactie tegen The Wall Street Journal dat het "meer werk te doen had".