"Minister de Jonge: ontwikkelaar wist niet van lek Infectieradar

Minister Hugo de Jonge spreekt nu toch tegen dat de ontwikkelaar achter de Infectieradar wist van het datalek waarbij coronasymptomen van anderen waren in te zien. Het blijkt nu dat het RIVM het datalek niet had opgemerkt omdat een beveiligingscheck niet is uitgevoerd.

De minister beantwoordde Kamervragen over de kwestie die vorige maand aan het licht kwam. Toen bleek na onderzoek van de NOS dat het eenvoudig mogelijk was om de coronasymptomen van anderen in te zien door de url aan te passen. Het systeem werkt met een uniek id dat uit acht cijfers bestaat.

Nadat het lek werd ontdekt, werd de website van de Infectieradar offline gehaald om aan een oplossing te werken. Minister De Jonge zei toen dat het probleem door het RIVM in de testfase al was opgemerkt en was doorgegeven aan ontwikkelaar Formdesk. Laatstgenoemde sprak dat echter tegen en reageerde verbaasd op de uitspraken. Uit het antwoord op de Kamervragen blijkt nu dat De Jonge zaken door elkaar heeft gehaald.

Het RIVM heeft namelijk weliswaar een aantal veiligheidsproblemen gemeld bij Formdesk waarna oplossingen zijn geadviseerd en geïmplementeerd, maar deze voorkwamen niet het probleem met het aanpassen van de url's. Volgens De Jonge had na het implementeren van de door Formdesk aanbevolen reparaties nog een extra check gedaan moeten worden door het RIVM om het probleem aan het licht te brengen, maar dit is niet gedaan.

Infectieradar is nog altijd offline, al is het wel mogelijk om je aan te melden. Het RIVM is bezig extra beveiligingschecks uit te voeren, waarna Infectieradar weer online komt. Wanneer dit is, is echter nog niet duidelijk.