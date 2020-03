RIVM werkt aan nieuwe versie van Infectieradar en begint onderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt aan een nieuwe versie van Infectieradar. Voorlopig blijft de website offline, maar het RIVM begint wel aan onderzoek met deelnemers die zich tot nu toe hebben aangemeld.

Dat schrijft het instituut in een update op zijn website. De website infectieradar.nl ging vorige week van start. Op de site konden burgers melden of zij symptomen van het coronavirus hadden. Op die manier konden de wetenschappers van het RIVM volgen hoe het virus zich door het land verspreidde. De site werd echter al snel offline gehaald toen bleek dat de software verouderd en onveilig was. Het RIVM legt uit dat het vanwege de snelheid van de coronaverspreiding belangrijk was om snel online te gaan. Daarom werd gekozen voor een systeem van Influenzanet, een samenwerkingsverband van Europese overheden en universiteiten. Het systeem werd eerder ingezet om de Mexicaanse griep te volgen.

Het RIVM zegt dat het in de afgelopen weken hulp heeft gekregen van burgers en bedrijven om de site weer in de lucht te krijgen. "We zijn druk bezig om al het aanbod te inventariseren en te kijken welke oplossing het beste past", schrijft het instituut. De website blijft in die tijd wel offline. Volgens het RIVM zijn er geen gegevens van deelnemers gestolen terwijl de site nog werkte. Het instituut zegt dat het wel al kan beginnen met het onderzoek waar Infectieradar voor bedoeld was. Meer dan dertigduizend deelnemers hebben zich aangemeld. "Hierdoor kan Infectieradar toch van start gaan. We gebruiken hiervoor andere software, waarmee belangrijke dataverzameling toch van start kan gaan." Deelnemers krijgen via e-mail informatie over het verdere verloop van het onderzoek.