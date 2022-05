RIVM zet nieuwe Infectieradar online om aantal mensen met klachten bij te houden

Het Nederlandse RIVM heeft Infectieradar weer online gezet, een site waar mensen op vrijwillige basis kunnen invullen of ze klachten hebben gehad die wijzen op een besmetting met het coronavirus. De site ging in juni offline omdat hij lek bleek te zijn.

Het RIVM zegt dat de site in de komende weken weer wordt gestart, waarna begin november de eerste resultaten volgen. De site is weer te bezoeken en bestaande gebruikers kunnen inloggen, maar nieuwe gebruikers kunnen zich vooralsnog niet aanmelden. Dat moet later mogelijk zijn.

Het doel van de site is in kaart brengen hoeveel mensen in bepaalde gebieden klachten melden die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. Dat moet meer informatie geven over eventuele verspreiding van het virus, los van de uitslagen van de tienduizenden tests die momenteel per dag plaatsvinden. Het RIVM zei in maart Infectieradar in te zetten voor het vergaren van data over het coronavirus. De site was lek, zo bleek in juni, en ging daarna offline.