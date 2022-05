'Totale aantal geleverde oled-tv's is de 10 miljoen gepasseerd'

Marktonderzoeksbureau Omdia stelt dat de wereldwijde oled-tv-leveringen eind september het aantal van 10,32 miljoen hebben bereikt. Daarmee is de 10 miljoen voor het eerst gepasseerd sinds LG Electronics ongeveer zeven jaar geleden zijn eerste echte oled-tv introduceerde.

Naar schatting zullen de leveringen in het vierde kwartaal op 1,2 miljoen stuks uitkomen, wat een stijging van dertig procent is ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat schrijft het Koreaanse Pulse News op basis van het onderzoek van Omdia. In het eerste kwartaal van 2021 zou de vraag redelijk op peil blijven, met een verwacht leveringsaantal van 1,04 miljoen oled-tv's.

Uiteindelijk zouden de wereldwijde oled-tv-leveringen in heel 2020 op 3,3 miljoen uitkomen, wat tien procent hoger is dan het cijfer van vorig jaar. Overigens heeft het onderzoeksbureau deze schatting van de totale leveringen in 2020 meer dan eens naar beneden bijgesteld; eind 2019 werd bijvoorbeeld nog een aantal van 5,5 miljoen voorspeld. Waarschijnlijk hebben die verlagingen te maken met berichten over productiebeperkingen bij LG Display. Die productiebeperkingen komen op hun beurt deels voort uit zorgen bij de fabrikant over oplopende verliezen door een verwachte afname van de vraag, onder meer vanwege de coronacrisis.

Volgens de schattingen van het onderzoeksbureau worden er dit jaar dus in totaal 3,3 miljoen oled-tv's geleverd en dat zou ondanks de huidige coronasituatie oplopen naar 5,5 miljoen in 2021, 6,7 miljoen in 2022 en 9 miljoen 2024. Die aantallen moeten onder meer mogelijk worden door de start van de volledige panelenproductie van de Chinese fabriek van LG Display in Guangzhou.

Het cumulatieve aantal van 10 miljoen geleverde oled-tv's is door het onderzoeksbureau berekend vanaf 2013, toen LG zijn eerste oled-tv zou hebben geïntroduceerd. Dat laatste klopt overigens niet helemaal. Het onderzoeksbureau heeft kennelijk dat jaar als uitgangspunt genomen omdat in 2013 de eerste oled-tv's pas echt beschikbaar kwamen voor consumenten. LG introduceerde in 2010 eigenlijk al zijn eerste echte oled-tv, de 15EL9500, een 15"-oled-tv met een aparte, gebogen voet waarin de elektronica in een aparte box is geïntegreerd. In 2012 toonde LG op de CES de eerste 55"-oled-tv: de LG 55EM9600. Een jaar later bracht LG voor het eerst een 55"-oled-tv uit voor consumenten, waarbij het nog om een 1080p-televisie ging, die toen net onder de tienduizend euro moest gaan kosten.