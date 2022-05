LG start verkoop oprolbare televisie in Zuid-Korea voor omgerekend 74.500 euro

LG is in thuisland Zuid-Korea de verkoop gestart van de oprolbare Signature Oled R-televisie. De winkelprijs van de oprolbare 65"-televisie, waarvan LG al in 2018 een prototype toonde, bedraagt 100 miljoen Koreaanse won, omgerekend 74.500 euro.

LG verkoopt de Signature Oled R, model RX, in zeven winkels in Zuid-Korea. Niet bekend is hoeveel exemplaren de fabrikant geproduceerd heeft. Kopers kunnen hun naam of een ander bericht in de aluminium houder van het oprolbare scherm laten graveren en uit vier kleuren kiezen wat de wollen bedekking van de speakers betreft: zwart, grijs, blauw en bruin.

In 2018 toonde LG voor het eerst een prototype van zijn oprolbare 65"-televisie tijdens de CES in Las Vegas. Tijdens die beurs van 2019 onthulde het bedrijf vervolgens de versie die de verkoop in zou gaan en die de naam R9 droeg. Die introductie bleef vervolgens om onbekende redenen uit. Begin 2020 was daar een RX-model, met onbekende verbeteringen, en deze versie is nu in Zuid-Korea in de verkoop gegaan.

Niet bekend is wanneer de oprolbare oledtelevisie van LG in Europa uitkomt. LG beloofde het model eerder dit jaar hier wel uit te brengen en noemde toen een prijs van 60.000 euro.