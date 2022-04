LG brengt oprolbare 65"-oled-tv in Nederland uit voor 99.999 euro

LG gaat zijn oprolbare Signature Oled R-televisie in Nederland verkopen voor 99.999 euro. Geïnteresseerden kunnen vanaf deze week bestellingen plaatsen bij LG. De oprolbare 65"- tv wordt op bestelling geproduceerd.

Eind vorig jaar begon LG al met de verkoop van de oprolbare 65"-oledtelevisie in Zuid-Korea, nu komt de Signature Oled R in meer landen uit, meldt LG. Op de Nederlandse website staat inmiddels een pagina over de oprolbare tv en vanaf donderdag is er een link actief voor potentiële kopers. De pagina staat nog niet live, maar in de url staat contact a representative, wat erop wijst dat klanten persoonlijk contact moeten opnemen om de tv te kopen. Volgens LG wordt ieder exemplaar op bestelling geproduceerd.

De Signature Oled R is een 65"-oled-tv die met een mechanisme opgerold kan worden en dan volledig verdwijnt in de voet, die tevens fungeert als soundbar. LG toonde in 2018 voor het eerst een prototype van zijn oprolbare 65"-tv. Een jaar later zei de fabrikant dat de tv in de verkoop zou gaan, maar dat gebeurde niet.

Begin 2020 toonde LG een nieuw model en die is in oktober 2020 in Zuid-Korea in de verkoop gegaan. De tv kost daar 100 miljoen Koreaanse won, omgerekend is dat momenteel zo'n 75.000 euro. LG's oprolbare 65"-tv verscheen vorig jaar in prijslijsten en staat bij sommige winkels als preorder voor 59.999 euro, maar is niet daadwerkelijk geleverd.