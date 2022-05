Gerucht: Samsung praat met LG om miljoenen oled-tv-panelen te kopen

Meerdere Zuid-Koreaanse media melden dat Samsung Electronics in gesprek is met LG Display om de komende jaren miljoenen oled-tv-panelen te kunnen kopen. De president van Samsungs displayafdeling doet de verhalen echter af als geruchten.

Onder meer MTN claimt dat de gesprekken tussen LG Display en Samsung Electronics vergevorderd zijn en dat levering dit jaar al zou kunnen starten. Samsung zou in de tweede helft van 2021 een miljoen oled-tv-panelen ontvangen en volgend jaar zou dat groeien naar vier miljoen panelen. LG Display verwacht in 2022 meer dan tien miljoen oledpanelen te kunnen produceren.

Tegenover IT Chosun zegt Samsung Electronics bij monde van display-president Jong-Hee Han echter dat het leveren van oledpanelen aan Samsung 'alleen geruchten' zijn. Een Samsung Electronics-werknemer zegt daarnaast dat er tussen de twee bedrijven geen gesprekken zijn geweest over het afnemen van oledpanelen. Een anonieme bron bij LG Display zegt tegen IT Chosun dat die gesprekken er wel degelijk zijn geweest, maar dat het nog niet duidelijk is of de twee tot een overeenkomst gaan komen.

ETNews schrijft dat Samsung waarschijnlijk met LG praat vanwege de toegenomen kosten van lcd-panelen. Onder meer het tekort aan chips zou ervoor zorgen dat componenten als de display driving chips duurder zijn geworden. De hogere kosten betekenen dat Samsung lagere marges heeft op de tv's. Daarom zou het over willen stappen naar de oledpanelen, omdat oled-tv's winstgevender zijn. SEDaily merkt daarbij op dat Samsung Display dit jaar zelf met de productie van lcd-panelen stopt, omdat Chinese leveranciers de panelen voor minder geld kunnen leveren.

Mogelijk wil Samsung de oledpanelen gebruiken als tijdelijke overbrugging tot Samsungs eigen QD-oled-tv's er zijn. Volgens een eerder gerucht werkt Samsung Display aan tv- en monitorprototypes op basis van deze QD-oledpanelen. Hierbij gebruikt Samsung Display blauwe oleds met quantumdots en rode en groene kleurfilters. Samsung Electronics, het bedrijfsonderdeel dat van de panelen televisies maakt, zou echter zorgen hebben over de productieaantallen, de yield rate en de maximale helderheid.

Vermoedelijk wil Samsung voorkomen dat het lcd-tv's met lage marges moet verkopen terwijl zijn eigen QD-oled-tv's er nog niet zijn, en gaat het daarom LG Display-panelen op basis van witte oleds afnemen. Deze technologie van LG Display staat aan de basis van alle huidige oled-tv's op de markt en tot nu toe heeft Samsung er altijd voor gekozen om dit links te laten liggen en vooral in te zetten op zijn QLED-tv's, wat nog altijd lcd-tv's zijn. Dit jaar brengt Samsung, net als voor andere merken, ook de nodige miniled-tv's op de markt. Ook dat zijn nog lcd-tv's. Als Samsung daadwerkelijk met LG Display in zee zou gaan, vormt dat een flinke koerswijziging.