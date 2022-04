Samsung Display verkoopt Chinese lcd-fabriek aan TCL

Samsung Display heeft een grote lcd-fabriek in het Chinese Suzhou verkocht aan TCL. Deze verkoop past in de strategie van Samsung Display om te stoppen met de productie van lcd's en bijvoorbeeld in te zetten op het produceren van quantumdot-oledpanelen.

Volgens Business Korea heeft Samsung Display een overeenkomst gesloten met TCL Huaxing om zijn gehele belang in de productielijn en de bijbehorende fabriek van de hand te doen. TCL Huaxing is een onderdeel van moederbedrijf TCL Technology; laatstgenoemde maakt onder meer televisies, mobiele telefoons en andere elektrische apparaten. Met de verkoop zou een miljard dollar gemoeid zijn.

TCL werd al gezien als een belangrijke kandidaat voor de fabriek in Suzhou, omdat het bedrijf via zijn onderdeel CSOT al een aandeel van tien procent had in de fabriek. Waarschijnlijk zal er nog wel sprake blijven van samenwerking tussen Samsung en TCL, aangezien Samsung Display ook voor 739 miljoen dollar een belang van 12,3 procent heeft genomen in TCL Huaxing.

Samsung Display maakte eerder dit jaar al bekend te gaan stoppen met de productie van lcd's. In deze markt staan de marges al langer flink onder druk, met name door de productie van lcd-panelen door Chinese fabrikanten. Op dit onderdeel stapelden de verliezen zich op bij Samsung Display. Het bedrijf heeft in het Zuid-Koreaanse Asan nog productiecapaciteit in handen voor het maken van lcd-panelen.

Daarnaast wil Samsung Display zich meer gaan richten op de productie van onder meer quantumdot-oledpanelen. Volgend jaar zou het bedrijf moeten beginnen met de productie van deze panelen, die moeten leiden tot oled-tv's met panelen met blauwe oleds en quantumdots. Samsung Electronics zal nog wel lcd-televisies blijven maken, maar zal voor de daarvoor benodigde panelen steeds meer bij externe Chinese fabrikanten aankloppen.