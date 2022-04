8BitDo introduceert draadloze instelbare joystick voor pc en Nintendo Switch

Het bedrijf 8BitDo, dat vooral bekend is van zijn controllers en andere gameaccessoires, brengt in oktober zijn Arcade Stick uit. Het is een joystick in combinatie met een aantal knoppen, die door spelers zijn in te stellen en ook fysiek zijn aan te passen.

Gebruikers kunnen eenvoudig wisselen tussen twee verschillende instellingen voor de knoppen, naargelang het gebruik van de pc of een Switch. Aan de hand van de 8BitDo Ultimate Software kan er van alles worden ingesteld, zoals macro's en profielen.

Fysiek valt er ook het een en ander aan te passen. Zo kunnen de 30mm- en 24mm-knoppen worden verwijderd en dankzij de universal joystick mounting plate kan ook een arcade stick van enkele andere fabrikanten worden bevestigd. De aanduidingen bij de rode knoppen veranderen als de gebruiker overgaat van de pc naar de Switch of andersom.

De Arcade Stick heeft ondersteuning voor bluetooth 4.0 en 2,4GHz-wifi via een ingebouwde ontvanger. Het wisselen tussen deze draadloze verbindingstechnieken gaat via een speciaal schuifje. Het is ook mogelijk de Arcade Stick te verbinden met de bijgeleverde usb-c-kabel. Deze is ook nodig voor het laden van de 1000mAh-accu, die het veertig uur moet volhouden via wifi en dertig uur via bluetooth.

Het apparaat meet 300x203x111,5mm, weegt 2,1 kg en lijkt alleen in de VS uit te komen. Op Amazon is de Arcade Stick al vooruit te bestellen voor 90 dollar en de releasedatum staat op 20 oktober.