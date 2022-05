Mario Kart Live: Home Circuit-AR-game heeft minimaal 3x3,7m ruimte nodig

Nintendo heeft meer details bekendgemaakt over AR-game Mario Kart Live: Home Circuit. Zo raadt Nintendo een minimale ruimte aan van 3 bij 3,7 meter, al adviseert Nintendo 4,6 bij 4,6 meter. De karts werken ook op tapijt, al zou je dan langzamer kunnen rijden.

Mario Kart Live: Home Circuit is een Switch-spel waarbij gamers met een op afstand bestuurbare speelgoedkart kunnen racen door hun huis. De software is gratis te downloaden via de eShop, maar om het spel te spelen moet de Switch worden gekoppeld aan de 120 euro kostende fysieke set, die bestaat uit een kart, vier poortjes en een laadkabel. Op het scherm van de Switch verschijnt bij het starten van het spel een QR-code, die met de camera van de kart moet worden gescand.

Deze vier poortjes moeten spelers opstellen in bijvoorbeeld een woonkamer. Spelers kunnen niet meer of minder poortjes opstellen. Gebruikers kunnen daarna door de poortjes rijden met de kart, om zo een circuit op te stellen. Dit kan een simpel rondje zijn, of een baan met meerdere, ingewikkelde bochten. De baan kan zichzelf ook kruisen, om bijvoorbeeld een achtvormige figuur te maken.

Bij eerdere beelden werd er met de kart geracet op een laminaten vloer. Nintendo zegt dat het spel ook op bijvoorbeeld tapijt zou werken, al zou de kart dan wel langzaam kunnen rijden. Vooral op dikker tapijt racet de kart minder snel. Engadget merkt op dat dat tapijt wel voor een oneerlijk nadeel voor de speler kan zorgen. Als de fysieke kart namelijk vertraagt, dan zal de kart in het spel eveneens vertragen. De software herkent echter niet wanneer de speler op tapijt rijdt, waardoor de AI-spelers op normale snelheid zullen rijden, terwijl de menselijke speler vertraagt. Het spel houdt overigens ook geen rekening met hoogteverschillen, waardoor tracks met meerdere verdiepingen niet gemaakt kunnen worden.

De fysieke karts werken met Bluetooth en hebben een bereik van negen meter. Nintendo raadt aan om binnen 4,6 meter van de kart te blijven voor het beste resultaat. De karts hebben een accuduur van negentig minuten bij de 150cc-spelmodus. Net als in andere Mario Kart-spellen kunnen gebruikers kiezen uit meerdere klassementen, bij Live: Home Circuit gaat het om 50cc, 100cc, 150cc en 200cc. Een sneller klassement in het spel betekent ook dat de fysieke karts sneller zullen rijden. In snellere klassementen zal de accuduur dan ook lager liggen dan in langzamere klassementen. Opladen gaat via een meegeleverde USB-kabel.

Mario Kart Live: Home Circuit heeft geen online multiplayer, alleen lokaal met maximaal vier personen. Die vier personen moeten dan wel ieder het spel hebben aangeschaft, de kart en een Switch meenemen. Gebruikers kunnen de baan in-game aanpassen met bijvoorbeeld een lavathema, waarbij de spelwereld rood gloeit en er lavabollen neervallen. De in-game kart en bestuurder kunnen eveneens worden aangepast, waarbij opties willekeurig worden vrijgespeeld met verzamelde munten.

Het door Velan Studios-ontwikkelde spel is vanaf 16 oktober beschikbaar. Een Nederlandse adviesprijs is niet gecommuniceerd, maar het spel is wel bij Belgische en Nederlandse aanbieders te pre-orderen voor 120 euro. Het spel komt beschikbaar als Mario- en Luigi-variant en werkt met de Nintendo Switch en Switch Lite.