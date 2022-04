Mario Kart Live: Home Circuit krijgt gratis update met nieuwe omgevingen

Nintendo heeft donderdag een update voor Mario Kart Live: Home Circuit uitgebracht. De update voor de AR-game is gratis en voegt onder andere nieuwe omgevingen toe. Het is de eerste update voor de game die nieuwe content bevat.

De 1.1.0-update wordt automatisch gedownload als spelers de game opstarten. Nintendo heeft een Mario Cup toegevoegd aan de game en in de releasenotes is te lezen dat deze cup drie nieuwe omgevingen heeft. Hoewel je in de game door je eigen woonkamer racet, worden er wel virtuele elementen in bepaalde thema's getoond tijdens de race. Met deze update komt hier meer variatie in.

Daarnaast zijn er ook Yoshi-items voor de karts toegevoegd. De fysieke karts van Mario Kart Live: Home Circuit zorgen ervoor dat je alleen met Mario of Luigi kunt rijden, maar de karts kunnen in het spel wel een ander uiterlijk krijgen. Waaronder nu dus ook een Yoshi-look

Op de website van Nintendo Japan zijn daarnaast ook nieuwe obstakels te zien. Op het beeld is te zien hoe er vaten over de baan rollen. De vaten zorgen er hoogstwaarschijnlijk voor dat je kart tot stilstand komt als je er tegen aanrijdt.

Mario Kart Live: Home Circuit verscheen vorig jaar oktober voor de Nintendo Switch. De game laat je met fysieke bestuurbare karts door je woonkamer rijden. Door middel van augmented reality kan er op een Nintendo Switch console worden geracet tegen iemand die de game ook heeft en tegen computergestuurde tegenstanders.