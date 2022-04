Rechtszaak over compensatie van Facebook aan Nederlandse gebruikers kan doorgaan

De rechtbank heeft bezwaren van Facebook tegen een rechtszaak die is aangespannen door Data Privacy Stichting en de Consumentenbond afgewezen. Daarmee kan de zaak, die gaat over compensatie voor privacyschendingen, doorgaan.

De rechtbank van Amsterdam oordeelde dat de Nederlandse rechter bevoegd is om de zaak te behandelen, dat het Nederlandse recht van toepassing is en dat Data Privacy Stichting ontvankelijk is. Daarmee veegde de rechtbank de procedurele bezwaren die Facebook had ingediend van tafel. Facebook gaf verder aan eerst de uitkomst van andere rechtszaken af te willen wachten, maar hier ging de rechtbank ook niet in mee.

Het besluit maakt dat de rechtszaak inhoudelijk behandeld kan worden. Volgens de Consumentenbond moet Facebook op 20 oktober dit jaar reageren op de inhoud van de privacyschendingen. De bond en DPS startten hun zaak een jaar geleden.

Ze stellen dat Facebook privégegevens van gebruikers verzamelde, deze jarenlang zonder toestemming deelde met derde partijen en zich ongerechtvaardigd verrijkte. Ze eisen daarom compensatie voor Facebook-gebruikers in Nederland. Inmiddels zouden zich meer dan 185.000 gebruikers hebben aangemeld om de zaak te steunen.

Volgens Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond wierp Facebook allerlei juridische hobbels op en probeerde het de zaak zoveel mogelijk te vertragen. Dick Bouma, voorzitter van DPS: "De uitspraak laat zien dat het loont om als collectief een vuist te maken tegen techgiganten die privacyrechten met voeten treden." Facebook liet vorig jaar in reactie op de aantijgingen weten dat het zich 'volop heeft ingezet om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de AVG, waaronder het duidelijk maken van ons beleid en het eenvoudig terugvinden van onze privacy-instellingen'.