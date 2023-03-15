Rechter: Facebook verwerkte onrechtmatig persoonsgegevens van Nederlanders

Facebook heeft van 2010 tot 2020 onterecht persoonsgegevens van Facebook-gebruikers verwerkt. Dat stelt een Nederlandse rechtbank in een zaak die door de Consumentenbond was aangespannen. De Consumentenbond wil compensatie voor getroffen gebruikers.

De rechter zegt dat Facebook van april 2010 tot januari 2020 geen rechtsgeldige grondslag, zoals toestemming, had om persoonsgegevens te verwerken voor advertentiedoeleinden. Het platform heeft die gegevens dan ook onrechtmatig verwerkt. Facebook had daarnaast geen toestemming om bijzondere persoonsgegevens, zoals seksuele voorkeur of religie, te verwerken, terwijl het platform dit wel deed. De gewraakte persoonsgegevens werden op Facebook zelf verzameld, maar ook via plug-ins op externe sites.

Facebook stelde dat het de grond van 'contractuele noodzaak' gebruikte om persoonsgegevens te kunnen verwerken voor advertentiedoeleinden. Met die grond stelde het platform dat het die persoonsgegevens moest verwerken, om aan het contract te kunnen voldoen. Het platform claimt namelijk een contract af te sluiten met gebruikers, wanneer gebruikers een account aanmaken op het platform. Om dat contract goed uit te kunnen voeren, moet Facebook naar eigen zeggen persoonsgegevens kunnen verwerken om gerichte advertenties te kunnen tonen.

Hier ging de rechtbank niet in mee, omdat volgens de geldende privacywet die noodzakelijkheid strikt moet worden geïnterpreteerd. "Gesteld noch gebleken is dat het aanbieden van een profiel op het sociale netwerk feitelijk niet kan worden uitgevoerd als de verwerking van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden niet plaatsvindt", aldus de rechtbank. "Voor het aanbieden van een profiel op het sociale netwerk van het Facebook-platform is dus niet objectief en daadwerkelijk noodzakelijk dat Facebook persoonsgegevens van een gebruiker verwerkt voor advertentiedoeleinden." Facebook mag de 'contractuele noodzaak'-grond dus niet gebruiken om persoonsgegevens te verwerken voor reclamedoeleinden.

Het sociale medium heeft volgens de rechtbank verder gebruikers onvoldoende geïnformeerd over het delen van persoonsgegevens met derde partijen. Hierbij zijn ook onrechtmatig persoonsgegevens van Facebookvrienden van die gebruikers verwerkt. De rechter zegt dat Facebook misleidend was, omdat het platform consumenten onvoldoende voorlichtte over het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Facebooks gedrag was volgens de rechtbank niet alleen in strijd met de privacywetgeving, maar vormde ook een oneerlijke handelspraktijk.

De Consumentenbond en Data Privacy Stichting stelden dat Facebook ook onrechtmatig cookies plaatste op websites van derden, maar hier ging de rechtbank niet in mee. De website-exploitanten waren namelijk verantwoordelijk voor het vragen van toestemming van de gebruiker om cookies te plaatsen, niet Facebook, aldus de rechter.

Facebook moet de proceskosten van 17.743,01 euro betalen. De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting begonnen de rechtszaak in 2020 en wilden daarbij compensatie voor gebruikers. Of gebruikers daadwerkelijk een schadevergoeding krijgen, was echter geen onderdeel van deze rechtszaak. Met deze rechtszaak heeft de rechtbank alleen gezegd dat Facebook de wet inderdaad heeft overtreden.

De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting zeggen blij te zijn met de uitspraak en gaan in gesprek met het bedrijf voor compensatie. Tegen NOS zeggen de twee partijen ongeveer 190.000 aanmeldingen van gedupeerden te hebben ontvangen. Meta zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-03-2023 14:57
83 • submitter: Franckey

15-03-2023 • 14:57

83

Submitter: Franckey

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Reacties (83)

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Anonymoussaurus 15 maart 2023 15:08
De uitspraak is hier te vinden voor de geïnteresseerden:Daarnaast heeft de Data Privacy Stichting opnieuw Facebook aangeklaagd na deze zaak gewonnen te hebben: https://dataprivacystichting.com/

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 23 juli 2024 17:38]

basfromasd @Anonymoussaurus15 maart 2023 16:09
Permalink is deze: https://deeplink.rechtspr...d=ECLI:NL:RBAMS:2023:1407
De houdbaarheid daarvan is wat groter dan de bovengenoemde. Deze is te vinden in de uitspraak in het uitsprakenregister.
Zerora @Anonymoussaurus15 maart 2023 17:25
Als aanvulling:

Als je een Facebook account had binnen de gestelde periode van 1 april 2010 tot 1 januari 2020 kun je een schadevergoeding claim indienen. Dit kan via deze website:

https://www.claimservice.nl/facebook/
Sando @Zerora15 maart 2023 20:21
Zo hé, no cure no pay, maar als er een schadevergoeding wordt uitbetaalt, dan houd die claimservice bijna 20% in eigen zak. Is er ook een variant van een andere minder hongerige dienstverlener, of van een belangenvereniging als BoF oid?

Krijg je een keer 5 euro terug, mag je er 4 houden. :+
Boy @Sando16 maart 2023 04:48
Hoe verwacht jij dan dat dit soort diensten geld kunnen verdienen op deze manier?

Ik vind het best een goede afspraak. Je meldt je aan, hoeft niets te doen verder, ze houden je op de hoogte en het kost je niets als het op niets uitloopt (0 risico).

Ze nemen toch best een risico en doen (naar mijn mening) iets goeds, dat mag toch best goed beloond worden.
CivLord @Sando16 maart 2023 07:39
Met de schadevergoeding die in de Nederlandse rechtspraak worden toegekend mogen ze blij zijn uit de kosten te komen. Een proceskostenvergoeding is lang niet kostendekkend.
Baps @Anonymoussaurus16 maart 2023 10:57
Daarnaast heeft de Data Privacy Stichting opnieuw Facebook aangeklaagd na deze zaak gewonnen te hebben: https://dataprivacystichting.com/
Het staat er wat onduidelijk, maar de nieuwe zaak is niet *omdat* ze gewonnen hebben, maar omdat ze ook op een andere grondslag menen dat Facebook fout zit (gegevens doorsturen naar VS). Deze uitspraak staat los van of dat doorsturen onrechtmatig is of niet.
De Consumentenbond en DPS starten een tweede rechtszaak tegen Facebook. Molenaar: ‘Het Europese Hof van Justitie oordeelde tot 2 keer toe dat de techreus met het doorsturen van gegevens in strijd met de AVG handelde. Desondanks bleef Facebook persoonsgegevens van zijn Europese gebruikers doorsturen naar Amerika, waar ze toegankelijk waren voor Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat is een grove schending van de privacy.’
https://www.consumentenbo...ok-en-starten-nieuwe-zaak
fopjurist 15 maart 2023 15:19
Het vonnis is hier te vinden. De volgende passages springen er voor mij uit:
Het onrechtmatig handelen bestaat onder meer uit het zonder rechtsgeldige grondslag verwerken van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden.
De wijze waarop Facebook Ierland de persoonsgegevens van Nederlandse Facebookgebruikers verwerkte voor advertentiedoeleinden (...) vormde ook een oneerlijke handelspraktijk. Het onvoldoende voorlichten van de Facebookgebruiker als consument over het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden was misleidend. De gemiddelde consument kon namelijk geen goed geïnformeerd besluit nemen over het deelnemen aan de Facebookdienst
Facebook heeft zich op de volgende grondslagen beroepen: toestemming, contractuele noodzaak, en gerechtvaardigd belang. Om met die eerste te beginnen:
De gebruiker is in het registratiescherm weliswaar gevraagd akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden, maar om te zien waarmee hij akkoord ging, moest hij doorklikken en de Gebruikersvoorwaarden raadplegen. Dat is op zichzelf niet een ontoelaatbare wijze van het verkrijgen van toestemming, maar dan moet dat document wel de belangrijkste informatie over gegevensverwerking bevatten. Dat was hier niet het geval. (...) Deze indirecte en verhulde manier van het trachten te verkrijgen van instemming voldoet ook niet aan de eisen dat de gevraagde toestemming voldoende specifiek en op informatie gebaseerd moet zijn. De algemeen geformuleerde ‘instemming’ aan het slot van de Gebruikersvoorwaarden is eenvoudigweg niet specifiek genoeg.
Over de contractuele noodzaak:
Uit het voorgaande volgt dat de verwerkingsgrond van contractuele noodzaak strikt moet worden geïnterpreteerd, waarbij het van belang is om vast te stellen of de verwerking daadwerkelijk en objectief noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. (...) Gesteld noch gebleken is dat het aanbieden van een profiel op het sociale netwerk feitelijk niet kan worden uitgevoerd als de verwerking van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden niet plaatsvindt.
Over het gerechtvaardigde belang:
drie cumulatieve voorwaarden: er moet sprake zijn van de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke (of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt); de verwerking moet voor dat gerechtvaardigde belang noodzakelijk zijn, en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van diegene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, prevaleren niet.
(...)
De rechtbank gaat er daarom veronderstellenderwijs vanuit dat Facebook Ierland een gerechtvaardigd belang had bij de verwerking van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden en dat daarmee aan de eerste voorwaarde is voldaan.
(...)
Als tweede voorwaarde geldt dat voldaan moet zijn aan het noodzakelijkheidsvereiste. Dit vergt een toetsing aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Om die toetsing mogelijk te maken, moet Facebook Ierland – op wie de bewijslast van een rechtmatige gegevensverwerking rust – inzicht geven in de door haar gemaakte afweging en voldoende relevante feitelijke gegevens verschaffen. Dat heeft zij onvoldoende gedaan. (...) Aan het voorgaande kan ten slotte nog worden toegevoegd dat Facebook Ierland het standpunt van de Stichting niet heeft weersproken, dat Facebook Ierland ook kan volstaan met de verkoop van advertenties die niet of minder gepersonaliseerd zijn. Daarmee kunnen eveneens reclame-inkomsten worden gegenereerd. Gesteld noch gebleken is dat in zo’n geval het gratis aanbieden van de Facebookdienst niet mogelijk zou zijn. Dat betekent dat ervan uit moeten worden gegaan dat het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verwerkt ook in dit opzicht op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze, kon worden verwerkelijkt.
Toch nog een opsteker voor Facebook:
Facebook Ierland heeft niet onrechtmatig gehandeld door het plaatsen van cookies op websites van derden, omdat Facebook Ierland de verplichting om gebruikers over het plaatsen van cookies te informeren en toestemming te vragen, overdroeg en mocht overdragen aan de betreffende website exploitant.

[Reactie gewijzigd door fopjurist op 23 juli 2024 17:38]

Parabolica @fopjurist15 maart 2023 17:07
Ik reageer maar even op jouw bericht gezien jouw scherm naam, geeft immers enige hoop . :)

En wat denk je hiervan? Hier zou de rechter ook eens naar moeten kijken:
https://nl-nl.facebook.com/help/637205020878504

Ben je geen gebruiker van Facebook dan nog verzamelt Meta heel veel gegevens.

En o.a. dit gebruiken ze als excuus:
Ten slotte gebruiken we de geüploade adresboeken ook om verdachte activiteit in de Meta-producten te onderzoeken en ons platform veilig te houden. We gebruiken de geüploade adresboeken ook voor zakelijke kennis en analyses om mensen en gebruikers van de Producten van Meta-bedrijven nauwkeurig te tellen.
De gegevens van Niet-gebruikers worden overgedragen aan of doorgestuurd naar, of opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of andere landen waar ze niet wonen, voor de doeleinden die in deze Kennisgeving over gegevens worden beschreven.
En er zijn nog veel meer dubieuze argumenten te veel om hier te plaatsen, die Meta gebruikt om van niet-gebuikers gegevens op te slaan en je nergens kan aangeven dat je niet gevolgd wil worden.

Dus Tik Tok is wel heel gevaarlijk maar Meta niet.

Het is goed dat ze Facebook aanpakken maar verbieden is nog beter.

[Reactie gewijzigd door Parabolica op 23 juli 2024 17:38]

fopjurist @Parabolica15 maart 2023 17:45
Je linkt naar de verwerking door Facebook van telefoonnummers van niet-gebruikers als een gebruiker zijn hele contactenlijst naar Facebook stuurt.

Aan de ene kant moet het voor bedrijven mogelijk zijn om een digitaal adresboek aan te bieden. Als ik daarvan gebruik maak dan slaat het bedrijf de adresgegevens op van mensen die daar geen weet van hebben. Daar is juridisch niets mis mee zolang ik bepaal wat er met de gegevens gebeurt. Ik ben dan de verwerkingsverantwoordelijke en de dienstaanbieder de verwerker, en de dienstaanbieder kan de gegevens verwerken onder de grondslag uitvoering van een overeenkomst.

In dit geval is dat anders omdat niet de gebruiker maar Facebook bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. Facebook wordt daarom als de verwerker aangemerkt en moet een grondslag hebben. De enige grondslag die hier van toepassing zou kunnen zijn is die van het gerechtvaardigd belang. Dat zie ik net als bij de zaak in het nieuwsbericht stuklopen op de proportionaliteit en subsidiariteit. Waarom is mijn e-mailadres nodig "voor zakelijke kennis en analyses om mensen en gebruikers van de Producten van Meta-bedrijven nauwkeurig te tellen"? We gaan hier zeker nog eens wat van horen maar dat kan wel even duren. De zaak uit dit nieuwsbericht loopt sinds 30 december 2019 en staat nog open voor hoger beroep.

[Reactie gewijzigd door fopjurist op 23 juli 2024 17:38]

Parabolica @fopjurist15 maart 2023 21:16
Aan de ene kant moet het voor bedrijven mogelijk zijn om een digitaal adresboek aan te bieden.
Als een kennis zijn adresboek deelt met Facebook, ook al heb ik daar persoonlijk geen toestemming voor gegeven dan dit is gewoon ongewenst. Mijn kennis heb ik misschien wel toestemming gegeven om mijn nummer op te slaan maar ik ben van mening dat Facebook telefoonnummers en emailadressen van niet-gebruikers en die geen account hebben op hun platform die per direct moet verwijderen.
Lijkt mij niet zo moeilijk als je gespecialiseerd bent in het gericht aanleveren van advertenties aan zijn gebruikers.

En waarom moet Facebook mijn telefoonnummer hebben om mij op te kunnen zoeken zodat iemand mij kan uitnodigen terwijl ik bewust geen Facebook/Instagram gebruik? Ben ik een gebruiker van één van de
producten van Meta dan ben ik ooit akkoord gegaan met hun voorwaarden.

Gegevens van niet-gebruikers langer bewaren dan nodig is en misschien ook nog eens in het buitenland? Ik ben nooit akkoord gegaan met de voorwaarden van Facebook omdat ik geen gebruiker ben, dus met welk recht of reden kan Meta mijn gegevens gebruiken laat staan opslaan? Ook hier is er nooit toestemming verleend.

En nog eens met de reden om misbruik te voorkomen van hun platform. Hoe kan ik misbruik maken van hun platform als ik niet eens geregistreerd ben?

Simpel gezegd, buitensporig misbruik maken van persoonlijke gegevens waartoe ze naar mijn mening geen toegang behoren te hebben.

Helaas hebben niet-gebruikers nog nooit een rechtspraak aangespannen waarschijnlijk omdat ze dachten dat Facebook/Meta nooit hun gegevens zouden opslaan. :)

Ik ga toch maar eens de consumentenbond benaderen ook al ben ik geen lid. ;)
PearlChoco 15 maart 2023 15:27
Wordt het niet stilaan tijd om na te denken over of een bedrijf, dan ondertussen 10+ keren (net gegoogled) in opspraak is gekomen owv privacy overtredingen, nog dergelijke diensten in ons land mag blijven aanbieden?
AnD @PearlChoco15 maart 2023 15:33
Facebook (Meta) moet gecanceld worden, letterlijk en figuurlijk.
Kevinp @AnD15 maart 2023 15:47
In mijn ogen eerst kijken of bestuurders dit willens en wetens doen. (het is niet altijd even makkelijk). En daarmee kijken of ze persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Daarnaast is een bedrijf opheffen ook erg nadelig voor veel werkende. Maar onder soort curatele stellen zou zeker goed zijn.
Waterbeesje @Kevinp15 maart 2023 15:54
Even als advocaat van de duivel: ook het oprollen van een XTC lab of wietkwekerij is nadelig voor de werkgelegenheid. Van productie, naar verwerking, naar distributie... het is een erg grote branch. In beide gevallen gebeuren stelselmatig dingen die je als maatschappij afkeurt en waar de rechter bevestigt dat het niet mag.

(disclaimer: uiteraard ben ik voorstander van het oprollen van drugslabs, maar het gaat om de vergelijking)
PdeBie @Waterbeesje15 maart 2023 16:28
Ware het niet dat er in een drugslab illegaal gewerkt wordt. Bij Meta zijn mensen gewoon in dienst.
Kevinp @PdeBie15 maart 2023 19:34
Als mensen weten dat daar illegaal gewerkt wordt zou je daar serieus over na kunnen/moeten denken.

Als dat zo is is het namelijk heel simpel een criminele organisatie. Ik denk echter niet dat de meeste het wisten of hadden moeten weten.
PdeBie @Kevinp15 maart 2023 19:44
Als mensen weten dat daar illegaal gewerkt wordt zou je daar serieus over na kunnen/moeten denken.
Klopt. Als je weet dat er illegale praktijken plaatsvinden kies je er zelf voor als je er toch blijft werken.

Maar ik denk dat een groot deel van de werknemers het niet eens snapt wat er allemaal wel en niet mag.
Bekers @PdeBie15 maart 2023 17:39
Bij Lifeinvader Facebook werken ze toch ook aan illegale activiteiten? Daar ging deze rechtzaak over (en de 10-tallen daarvoor ook al, dus het is structureel)
Farmeur @Bekers15 maart 2023 18:19
Inderdaad, structureel zelfs.
Ze zijn hardleers, een steeds grotere straf is op zijn plaats.
PdeBie @Bekers15 maart 2023 19:43
Bij Lifeinvader Facebook werken ze toch ook aan illegale activiteiten?
Ik bedoel meer dat ze bij een Drugslab niet op een personeelslijst zullen staan met alle zaken rondom een normaal "in dienst zijn".
Farmeur @PdeBie15 maart 2023 18:25
Het is geen vergelijking.

Even een zijpad: in dit land vinden we het intussen leuk om naar TV-programma's te kijken waar het eromgaat wie de ander het beste om de tuin leidt, voorliegt of zelfs verraadt. De Mol. De Verraders (of zoiets). Jazeker: elkaar bedonderen haalt hoge kijkcijfers. Dat vindt half Nederland "leuk".

We hebben programma's die misdaad als amusement vertonen. Vroeger werden die bloedserieus aangepakt met als enig doel de misdadiger te pakken. Nu is het amusement waar op luchtige toon de ernstigste dingen op scherm worden gebracht.

Misschien raken sommigen er daardoor aan gewend dat je op deze manier denkt? Dat je dingen die echt fout zijn, "een beetje gewoon" gaat vinden? Zoiets heet normaliseren.

Ik stop nu beter, want ik raak off topic. Sorry. :/
Verwijderd @Farmeur15 maart 2023 23:34
Dat is iets wat al normaal is sinds het begin der tijden. Mensen keken vroeger graag naar slachtingen in de Arena. Of naar onthoofdingen of ophangingen op de grote markt.
Dus is het echt nog wel vrij onschuldig wat wij zoal begluren.
The Zep Man
@Kevinp15 maart 2023 16:17
In mijn ogen eerst kijken of bestuurders dit willens en wetens doen.
Bestuurders zijn eindverantwoordelijk. Als zij iets niet wisten, dan waren zij nalatig. Linksom of rechtsom, persoonlijk straffen.
Kevinp @The Zep Man15 maart 2023 19:48
Normaal ben ik ook best zwart wit.

Maar wat als je denkt "mag dit wel" en je betaald 1 miljoen aan een jurist en die zegt. Ja dit mag?

Wie is er dan schuldig?

Overigens zag je dat met de eerste financiele crisis (en mogelijk straks ook weer) alle bedrijven worden gecontroleerd door accountance kantoren. Maar deze kantoren nemen nauwelijks verantwoording. (uiteraard is het iets anders als je niet de juiste informatie verstrekt).

Er zijn veel bedrijven om allerlei problemen op te lossen, maar deze bedrijven willen nauwelijks verantwoording hebben. wat misschien wel logisch is, maar of het dan nuttig om dit allemaal op zijn plek te hebben vraag ik me af.

kijk bv eens naar de de credit ratings van Credit Suisse. Die zijn eigenlijk heel hoog. Maar de bank staat op omvallen. Toch wel vreemd zou ik zeggen. (oke oude raporten nieuws van 4 maanden geleden is 1 stap boven "junk")

[Reactie gewijzigd door Kevinp op 23 juli 2024 17:38]

Farmeur @PearlChoco15 maart 2023 15:31
Ik ben het met je eens.
Bovendien: elke keer traineren ze de zaak weer, zodat ze opnieuw langer door kunnen gaan dan de bedoeling was. :(

Deze wandaden van dit artikel dateren al van 2020 ! En Meta/Facebook gaat nu doodleuk in hoger beroep.
Geen moraal.

[Reactie gewijzigd door Farmeur op 23 juli 2024 17:38]

Triblade_8472 @Farmeur15 maart 2023 15:51
En Meta/Facebook gaat nu doodleuk in hoger beroep.
Geen moraal.
Ja wat verwacht je. Hun levensbloed wordt ter discussie gesteld.

Ben het wel emotioneel met je eens hoor, maar ik begrijp ook dat gewetenloze aandeelhouders de uitspraak eeuwig willen aanvechten.
Farmeur @Triblade_847215 maart 2023 16:05
Die zijn berekenend bezig, maar daar doe ik liever niet aan mee. Dat ze het mogen, en dat ik het kan verwachten, betekent niet dat het daardoor in orde is. Dat zou een ijskoude redenering zijn.

Ik mag er best wat van vinden. Het is amoreel. Zoals Big Tech vreselijk amoreel is.

Het is verschrikkelijk amoreel dat zo'n gigant zoveel macht heeft, en je hebt er als gebruiker bijna geen invloed op. Ze bepalen een deel van het leven over de hele wereld, met eigen regels, met een volledig commerciële leiding, je kunt bijna niet protesteren, je kunt geen discussie starten, ze zijn bijna niet aan te pakken (zie wat er nu gebeurt). Dus ze vormen een wereldmacht, een staat over alle staten heen, terwijl ze aan vrijwel geen enkele democratische regel voldoen.

Vandaag kunnen we stemmen (waterschappen, Provinciale Staten). Maar als het om Facebook/Meta gaat, met ook een enorme macht en invloed op ieders leven, kan dat niet. Dit is slechts 1 voorbeeld.

Dáárom mag je Facebook/Meta antidemocratisch noemen, een gevaar.
Ik ga liever niet verder, ik moet weer even afkoelen. Zie ook mijn eerdere posts (in de archieven of zo). Daar heb ik wel eens eerder wat gezegd.

Straks komen natuurlijk de bekende reacties, zoals "dan moet je het niet gebruiken" maar zo werkt het niet. Zelfs overheden en belangrijke instanties/bedrijven waren/zijn actief bezig in Facebook. Ze komen er langzaam van terug. En de sociale druk van al die familie-groepen. Noem maar op.

[Reactie gewijzigd door Farmeur op 23 juli 2024 17:38]

Zeerob @Farmeur15 maart 2023 19:27
Die zijn berekenend bezig, maar daar doe ik liever niet aan mee.
...
Dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen:
https://www.abp.nl/conten...enoteerde-beleggingen.pdf
Zoek op: Meta Platforms Inc
Farmeur @Zeerob15 maart 2023 21:04
Aan Zeerob:

Je reactie klopt weinig met wat ik zei. "Daar doe ik liever niet aan mee", betekent bovendien niet dat ik alles kan tegenhouden. Het is ook zeer de vraag of die PDF op mij slaat (ABP).

En het is zeker geen argument om dan maar niets te doen (zo worden die argumenten wél graag gebruikt). Je post is erg kort, de vraag is dus of je dit hebt bedoeld, met 2 zinnetjes.

Maar er is iets extra's en dat moet ik even uitleggen. Het lijkt er een beetje op dat Triblade_8472 er kritiek op heeft dat ik spreek over moreel gedrag (zie zijn post van 15:51). Hij zegt dat het "logisch" is dat Facebook/Meta in hoger beroep gaat, en dat ze langs die weg gaan vertragen. Het lijkt erop dat het gedrag van Facebook eigenlijk verdedigbaar is. In die post van Triblade_8472 spreekt een heel klein beetje de mening door dat ik "dus" zoiets niet moet zeggen.

Dat ergert me nogal. Maar hoe zeg ik dat, als ik de post kort wil houden (helaas, nu mislukt dat alsnog). --> Ik probeerde een soort reactie te geven door te melden dat ik deze hele situatie nogal berekenend vind en dus ook de gedachte van Triblade_8472. Ook hij is berekenend. En zo hoort het niet.

We zitten in deze maatschappij in heel zwaar weer en er is een verschrikkelijke oorlog aan de gang. Dan is mijn post juist bijzonder op zijn plaats. Amoreel gedrag en goedpraten wat krom is: het kán niet meer, we redden het er niet mee, dus het moet bestreden worden.

Als Facebook de wetten overtreedt, zo vaak, jarenlang en stelselmatig, en als er dan door een gerechtelijke uitspraak een einde aan wordt gemaakt, dan mag Facebook keihard op de blaren gaan zitten. Ze weten wat ze doen, al jarenlang hebben ze daar de volle kennis van, zonder enige twijfel. Dit zijn geen kleine jongens, deze mensen zijn geen lieve studentjes die een leuke website hebben gebouwd. Ze zijn behoorlijk gewetenloos. Dan maar de keiharde juridische aanpak. Echt niemand heeft daar zin in, de Consumentenbond en die Stichting hebben wel wat anders te doen, maar Facebook stuurt er duidelijk op aan EN ze gaan ook nog eens door, met dat hoger beroep. Dat is gewetenloze opzet.
Zeerob @Farmeur16 maart 2023 16:06
Hoi Farmeur,

Gezien je uitgebreide reactie, zal ik toch ook maar reageren.
Je zei inderdaad 'Daar doe ik liever niet aan mee' en niet 'Daar doe ik niet aan mee'.
Ik heb met mijn korte reactie geen waarde oordeel gegeven over de kwestie Facebook.

Het is vaak zo dat mensen spreken over die 'grote boze en op geld beluste aandeelhouders', en zich niet realiseren dat zij zelf ook bij die aandeelhouders behoren omdat zij ook beleggen via allerlei pensioenfondsen.

Dat soort mensen zijn natuurlijk niet erg betrokken bij het beleggingsbeleid van die fondsen. Maar op het moment dat het over de hoogte van hun pensioen gaat, vindt men dan wel weer dat het pensioenfonds een zo hoog mogelijk rendement moet maken.
Ik heb nog nooit een linkse politicus, of vakbondsman, of zo, horen zeggen: de pensioenen kunnen wel wat omlaag, want wij vinden dat onze pensioenfondsen niet zo erg op geld belust moeten zijn.

Daar heb ik alleen even op willen wijzen.

[Reactie gewijzigd door Zeerob op 23 juli 2024 17:38]

Sando @PearlChoco15 maart 2023 20:33
Wordt het niet stilaan tijd om na te denken over of [zo'n bedrijf] nog dergelijke diensten in ons land mag blijven aanbieden?
Het volk wil het blijven gebruiken. Net als TikTok. De grootste privacy schending die al jaren bekend is, en drie jaar geleden opnieuw op de iPhone, en tot in 2023 hebben politici het nog steeds op de smartphone staan. No one gives a hoot.

Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Voor dergelijke bedrijven zou er wat mij betreft ook een 3 strikes law op de agenda mogen staan. Helaas hebben we het de komende 10 jaar alleen over huizen, stikstof en vluchtelingen. Partijen met een promillage IT-competenties kunnen niet eens één zetel behalen. Nou ja, dan verdienen we het democratisch gezien ook niet.

[Reactie gewijzigd door Sando op 23 juli 2024 17:38]

david-v
15 maart 2023 17:44
Gesteld noch gebleken is dat het aanbieden van een profiel op het sociale netwerk feitelijk niet kan worden uitgevoerd als de verwerking van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden niet plaatsvindt
Dit is wel duidelijk geformuleerd. Echter verwacht ik dat Facebook het argument zal gebruiken dat het allemaal geld kost en "ergens" van betaalt moet worden. Maar dat is denk ik nooit zo expliciet vermeld bij het aanmaken van een FB account. Iets in de trend "we gebruiken jouw data die je vrijwillig opgeeft én de data die we kunnen bemachtigen door naar je online gedrag te kijken om geld te verdienen"

Het probleem met dit alles is, 99% van de FB gebruikers boeit het niet en blijven ze het platform gebruiken |:(
Farmeur @david-v15 maart 2023 18:12
Informatie:
Facebook/Meta verzamelde ook driftig informatie over niet-gebruikers. Dat wil zeggen over internetters die zich nooit bij Facebook hadden aangemeld. Internetters die erbuiten willen blijven. Over mij bijvoorbeeld (ik heb geen Facebook).

Een browser zoals Firefox toont een prachtig mooi rood slotje op momenten dat een website probeert te spionneren (mogelijk moet je eerst een add-on installeren). Firefox blokkeert op dat moment de Facebook-spionnagecode op de website.
Verwijderd @Farmeur15 maart 2023 18:50
Precies. Ik wil me aansluiten bij deze strafzaak, maar dat zal waarschijnlijk moeilijk zijn omdat ik al vele jaren geen FB account meer heb.

Nochtans is wat Meta t.o.v. mij doet (in België deed, sinds een paar jaar) nog veel erger en veel strafbaarder.

Het absurde van de situatie is dat ik eerst een FB account moet gaan afsluiten alvorens ik mijn klacht kan indienen en/of een schadevergoeding kan claimen. Terwijl ik, die helemaal niets met ze te maken wil hebben, ook gewoon afgeluisterd ben geweest door hen.

Nu ik vind dat de CEO daar persoonlijk aansprakelijk voor is. Net zoals wanneer een privé detective onrechtmatige handelingen jegens mijn persoon doet, zoals onrechtmatig mijn telefoon aftappen door telefoonkabels uit de grond op te graven, als persoon gestraft wordt en niet enkel als bedrijf (privé detectieven mogen dat helemaal niet doen he. Just in case you didn't know that omdat je de bulls. van Hollywood te veel bent gaan geloven). Ik vind dat Zuckerberg precies dat heeft gedaan jegens een technisch middel. Dat technisch middel gaat zelfs nog veel verder dan het opgraven van telefoonkabels. Hij heeft het Godsganse Internet afgeluisterd gewoon enkel en alleen om mij af te luisteren.

Ik wil hem daarvoor aanklagen en ik zou graag hebben dat alleen al voor het afluisteren van mij hij een gevangenisstraf krijgt.

In de feiten en vooral volgens deze uitspraak (wat een juridisch feit vastlegt als bewezen) ben ik afgeluisterd door hem en zijn bedrijf. Dus waar is mijn schadevergoeding en waar is zijn gevangenisstraf?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 17:38]

CivLord @david-v16 maart 2023 07:52
Dan zal Facebook overtuigend aan moeten tonen dat ze alleen kostendekkend kunnen werken met gerichte, op een uitgebreid persoonlijk profiel gebaseerde, advertenties en dat de inkomsten uit ongerichte advertenties (waar Internet groot mee is geworden) niet kostendekkend kunnen zijn.
david-v
@CivLord16 maart 2023 08:37
Inderdaad, het zou knap zijn als FB dat kan aantonen met de jaarcijfers van 2010 tot 2020 :)
geert1 @Newbey15 maart 2023 15:09
Dat zou hooguit opgaan als de voorwaarden voor de dienst duidelijk en eerlijk waren. Dat waren ze totaal niet, hoewel nu deels beter dan in de periode 2010-2020 waar het hier over gaat. Vooral tot ~2014 heeft Facebook de hekken echt veel te ver opengezet, inclusief gemakkelijke toegang tot vrienden van vrienden, door allerlei externe app-ontwikkelaars. Dat ging flink verder dan waar Facebook-gebruikers bewust voor tekenden. En dat is Facebook/Meta zeker aan te rekenen.

Wel deels met je eens dat privacy altijd slecht gewaarborgd is in sociale media; je betaalt zeker met je persoonlijke data. Maar op welke manier dat gebeurt maakt nog steeds verschil.
Sando @geert115 maart 2023 20:45
Dat zou hooguit opgaan als de voorwaarden voor de dienst duidelijk en eerlijk waren.
Overwegende dat iedereen™ weet dat niemand™ die voorwaarden leest, vind ik toch dat @Newbey een punt heeft.
rneeft @Newbey15 maart 2023 15:08
We hebben gewoon met zn alle afspraken gemaakt over privacy. Ook gratis applicaties moeten hieraan voldoen.
Newbey @rneeft15 maart 2023 15:19
Waren die afspraken eral, voordat Facebook begon?
marcieking @Newbey15 maart 2023 15:26
Was er maar een soort onafhankelijk instituut dat we daarover om een uitspraak konden vragen.
MornixRS @marcieking15 maart 2023 15:43
Waarom zou deze rechtbank niet onafhankelijk zijn?
RoamingZombie @MornixRS15 maart 2023 17:39
Ik denk dat zijn reactie sarcastisch is omdat er inderdaad een onafhankelijk instituut naar gekeken heeft zijnde die rechtbank
marcieking @RoamingZombie15 maart 2023 18:23
U gaat door voor de koelkast.
Farmeur @marcieking15 maart 2023 20:32
In een belangrijke discussie kun je beter geen sarcasme gebruiken.

En doe je dat wel, zet er dan /s achter oid.
Dat is handiger voor iedereen.
marcieking @Farmeur15 maart 2023 21:19
Dat doet er ook weer aan af, en we reageren op de frontpage van Tweakers, niet in de VN-Veiligheidsraad...
MornixRS @RoamingZombie16 maart 2023 11:30
Haha getriggerd en gemist. Bedankt voor de correctie. :D
Farmeur @marcieking15 maart 2023 15:46
Marcieking: "Was er maar een soort onafhankelijk instituut dat we daarover om een uitspraak konden vragen. "

Ik neem aan dat je hiermee bedoelt: kan iemand mij vertellen welke voorwaarden er waren toen Facebook begon?

Ten eerste: dat doet er niet veel toe. De wet is veranderd, dan moeten de bedrijven veranderen. Soms moeten ze stoppen. Dit gebeurt vaak en er is niets mis mee.

Ten tweede: je vraagt naar achtergrondinformatie. Dit is best een interessante opmerking / vraag :) .

Ik laat graag weten: neem 2-3 abonnementen bij een goede krant, tijdschrift, website en betaal daar voor. Bij de goede, betaalde pers zitten mensen die dit soort dingen voor je uitpluizen en meestal reageren ze op bepaalde vragen die ze opmerken in het publiek.

Het is beslist de moeite waard, net als bijvoorbeeld een onafhankelijke club zoals de Consumentenbond. Goede informatie bespaart je heel veel geld en/of maakt je weerbaarder in deze idiote wereld. Vandaar dat je er goed aan doet er voor te betalen, dat betaalt zich snel terug. There is no such thing as a free lunch.

Die media moeten er meestal even tijd voor hebben. Ook dat is begrijpelijk. De betere media plaatsen hun artikelen daarom niet binnen een uur, zoals heel veel bedenkelijke media, maar ze doen er een dag over of zoiets. Maar het is aanzienlijk betrouwbaarder en uitgebreider. Laat je niet opjagen - en ook zoiets als Twitter is ondermaats.
Ook de Consumentenbond (die de rechtszaak aanspande) zal er binnenkort wel extra aandacht aan besteden.

[ps ik ben nergens mee verbonden, helemaal niets]

[Reactie gewijzigd door Farmeur op 23 juli 2024 17:38]

B64 @Newbey15 maart 2023 17:21
Waren die afspraken eral, voordat Facebook begon?
Ja, maar dan in het klein: Zuckerberg overtrad met de voorloper van Facebook willens en wetens de privacyregels van de universiteit waar hij op zat.

Dat er toen nog geen formele wetgeving was, wil natuurlijk niet zeggen dat Facebook/Meta zich niet aan de wetgeving hoeft te houden die er nu wél is.

Toen de eerste auto's op de markt kwamen was er geen wetgeving voor. In de loop der jaren zijn er allerlei wetten ontstaan waar auto's aan moeten voldoen (veiligheid, milieu), en waar de gebruikers van die auto's zich aan moeten houden (verkeersregels). Autofabrikanten passen hun producten daarop aan, en als een land hele specifieke eisen stelt wordt een model voor dat land aangepast - of de fabrikant besluit dat dat niet de moeite waard is en haalt het model daar van de markt.
Verwijderd @B6415 maart 2023 18:43
Er was wel al wetgeving over privacy. En Facebook overtrad en overtreed die wet. In feite is de GDPR erbij gekomen. Maar wetten i.v.m. privacy waren er zeker wel. En Facebook overtrad ze bijna allemaal.

Facebook was echter een hype. Zoals AI nu een hype is.

Je moet maar eens een tiental jaar terug gaan en kijken wat men hier in de comments als moderatie kreeg als je ook maar het minste opmerkte dat privacy belangrijk is. Altijd en zonder uitzondering -1.

Anderhalf de bevolking was volledig tegen alle vormen van privacy. Dit waren ook de jaren van terrorisme-angst. Ik heb meermaals de opmerking gekregen dat ik wel een terrorist zal zijn als ik zo gehecht ben aan mijn privacy. En dat als ik geen Facebook account heb, dan ben ik toch gevaarlijk en abnormaal. Niet?
Aardwolf @Newbey15 maart 2023 20:56
Dat maakt niet uit. Een platform/bedrijf moet voldoen aan de huidige regels, ook als die nieuw zijn of zijn veranderd. Zou toch wat zijn dat een bedrijf alleen hoeft te voldoen aan de regels die er waren toen deze zijn bedrijf startte. Daar wordt het een puinhoop van en leidt tot oneerlijk (concurrentie)voordeel.
GekkePrutser
@Newbey15 maart 2023 16:44
Het gaat om de wet. Niet om wel/niet gratis.

Facebook is immers niet verplicht om zoiets aan te bieden, en ook niet om het gratis te doen. Als hun businessmodel niet meer uit kan met de privacywet tegenwoordig, dan houden ze er toch mee op? Of laten de gebruiker met geld betalen in plaats van met hun data. Klaar.

Tegenwoordig moet de gebruiker de regie hebben over de data over zichzelf en als facebook daar niet aan voldoet dan zitten ze echt fout.

Zelf zou ik niet voor facebook betalen overigens, ik heb het helemaal niet meer. Toen het nog gewoon updates van mijn vrienden liet zien, ging het nog wel. Maar toen ze met de nieuwe timeline kwamen met allerlei algoritmische content erin, moest ik door steeds meer rotzooi worstelen om content van mijn vrienden te zien. Toen is mijn gebruik enorm naar beneden gegaan en heb ik het uiteindelijk helemaal opgezegd. Ik gebruikte het daarvoor best veel.

Dus ze schieten zichzelf ook in de voet. Sommige mensen willen dit soort 'aanbevolen content' wel maar je moet het niet opdringen. Diezelfde fout maken ze nu met instagram ook, met al die tiktok achtige rotzooi video's erin.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 17:38]

Newbey @GekkePrutser15 maart 2023 17:11
Jij praat over tegenwoordig wil de mens regie hebben, maar het gaat hier over de afgelopen 10 jaar . Die aangeprate dwang bestond nog helemaal niet.
J2S @Newbey15 maart 2023 17:27
Regie willen hebben is ons nooit aangepraat. Vroeger, voor het internet, hadden we veel makkelijker controle over wat we wel en niet met de buurt delen, en met de rest van de wereld konden we niets delen.

Daar komen we vandaan en we moesten leren dat het niet hetzelfde gaat online. Regie houden is voor de meeste mensen gewoon relevant.
GekkePrutser
@Newbey15 maart 2023 19:13
Dat regie hebben is iets in de wet, de GDPR. De gebruiker moet zelf kunnen beslissen wat er met hun data gebeurt.

Maar die regie heb ik zelf altijd al gewild ja. Het is alleen erg fijn dat de wetgever het nu ook echt afdwingt. Mensen die dat niet willen kunnen nog steeds overal op 'ja hoor doe je ding maar' klikken.
Farmeur @Newbey15 maart 2023 18:03
Aan Newbey
Tjonge jonge.

Het probleem is al langer bekend. Al vanaf 20 jaar geleden lieg ik op internet en dat ben ik steeds meer gaan doen. Dat is alleen maar verstandig. Het wordt allang door deskundigen aangeraden, dus ik liep zelfs voorop. Ik voel me er prima bij.

Dus: geen telefoonnummers of als het dan echt moet, dingen invullen zoals 0101234567. Geen geboortedata. Geen adres. Ook Tweakers heeft mijn adres niet, nergens voor nodig. Allerlei websites vroegen je vroeger het hemd van het lijf, dat is intussen ook een stuk minder.

Toen Skype en Linkedin lelijk gedrag begonnen te vertonen, heb ik die opgezegd. Gmail nooit gehad. Google nooit aangemeld. Weg ermee.

Er is geen sprake van aangeprate dwang. Wat een vervelende manier van je om de zaken voor te stellen. Veel te kort door de bocht. Er is eindelijk, na zoveel jaren, begrip gekomen voor de grote nadelen van al die nieuwsgierigheid. Dat begrip is eindelijk in regels en wetten omgezet. Toen die wetten er kwamen, waren diverse websites al bezig om hun nieuwsgierigheid te verminderen. Het ging dus gedeeltelijk gelijk-op.

Ik denk ook dat je dit best wel weet. Je hebt misschien een off day of hebt andere redenen om je af te reageren of om een beetje om je heen te prikken met je posts.
Aardwolf @Farmeur15 maart 2023 21:04
Al vanaf 20 jaar geleden lieg ik op internet en dat ben ik steeds meer gaan doen. Dat is alleen maar verstandig.
Grotendeels eens, maar ook liegen is een risico op zichzelf. Soms wordt totaal niet genoemd waarvoor de data nodig is.

Voorbeeld 1: is het adres exact nodig of slechts ter oriëntatie? Mocht je bijv. iets kopen dat online wordt toegezonden, dan kan het even goed zijn dat ze met het gegeven adres je ongevraagde informatie gaan sturen op een later moment. Let op: op die verzonden informatie staan dan vervolgens weer meer persoonsgegevens. Maar omdat je een bestaand maar voor jou persoonlijk nepadres hebt opgegeven, krijgt een ander al die info bezorgd. Je hebt dan in feite je eigen datalek gemaakt, eentje die uit het zicht is maar wel echt aanwezig. Daar kan je rare dingen van krijgen.

Voorbeeld 2: liegen over je geboortedatum omdat je een dienst wilt gebruiken. Zie de gevolgen van Microsoft, Google en zelfs ook Facebook (bij pagina's), waarbij ze je ineens kunnen afsluiten als je in het verleden iets anders hebt aangegeven. Ook is dat problematisch stel je account wordt gehackt en je moet verifieren met een ID, de data zal dan niet overeenkomen, dus blijvend geen toegang en dataverlies/data in handen van een crimineel.

Dit zijn praktijkvoorbeelden. Waarmee ik dus niet zeg dat je alles zomaar moet opgeven, maar wil aantonen dat nepgegevens/liegen lang niet altijd het meest verstandige is of het beste om zodanig toe te passen. Bij alles nadenken op de lange termijn, waarvoor kan het nodig/handig zijn en wat is dan het minimale wat je wel wilt aangeven.

[Reactie gewijzigd door Aardwolf op 23 juli 2024 17:38]

Farmeur @Aardwolf15 maart 2023 21:06
Dat hou ik wel in de gaten. :)
Ik bedoelde: "zo veel mogelijk" . Dus niet "altijd".

En dan moet ik b.v. mijn wachtwoord maar niet kwijtraken.

En dat afsluiten vanwege een geboortedatum: dat is dus even schofterig, want er zit vaak een dubbele agenda achter.

"dataverlies/data in handen van een crimineel. " Eeehm nee dat klopt niet hoor.

[Reactie gewijzigd door Farmeur op 23 juli 2024 17:38]

Vrietje @Newbey15 maart 2023 15:08
Dan had Facebook heel erg duidelijk moeten vermelden dit te doen. Maar oke mensen lezen vaak niet.
CivLord @Vrietje16 maart 2023 07:32
Lees jij wel alle pagina's van gebruiksvoorwaarden, licentievoorwaarden en privacyregelementen van alle diensten, apps en sites die je gebruikt?
Vrietje @CivLord16 maart 2023 08:06
Nope maar het verstoppen in een 100+pagina dikke voorwaarden noem ik niet duidelijk. Maar daarnaast gaat de wet boven dit soort voorwaarden.
blackjack21 @Newbey15 maart 2023 15:09
Facebook had ook advertenties kunnen tonen zonder gebruik te maken van persoonsgegevens, maar dat leverde natuurlijk minder op.

Tja, dat zij nu gecompenseerd willen worden lijkt me niet heel gek?
Gabbana @Newbey15 maart 2023 15:09
Good old victim blaming. Facebook is hier de overtreder, maat.
Verwijderd @Gabbana15 maart 2023 15:35
Gevalletje wel de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt lijkt mij wel van toepassing.
Klauwhamer @Newbey15 maart 2023 15:12
Je lijkt van mening te zijn dat Facebook open kaart heeft gespeeld over welke data men verzamelt heeft, wie daar toegang tot had, voor hoe lang, en onder welke voorwaarden. Alleen is dat nooit het geval geweest. Sterker nog: Facebook-engineers (!!) kunnen niet eens antwoord geven op de vraag waar welke data staat en stellen ruiterlijk 'inadequaat' te zijn.

Misschien moet jij dit soort stompzinnige meningkjes voor je houden.
Vlizzjeffrey @Newbey15 maart 2023 15:15
Daar gaat het artikel niet over, het gaat erover dat Facebook de wet heeft overtreden.
Groningerkoek @Newbey15 maart 2023 15:16
Dit is natuurlijk onzin.

Ik weet dat Facebook een hoop gegevens bijhoudt van mij en mijn gedrag en dat vindt ik begrijpelijk en prima want voor niets gaat de zon op. Maar ik wist niet dat Facebook extreem gevoelige info als religie en seksuele voorkeur bijhield en overzee stuurde, en destijds kon ik dat ook niet weten omdat het nergens in hun voorwaarden werd genoemd.
Groningerkoek @LurkZ15 maart 2023 19:56
Nee, dat was het niet. Maar we staan hier wat jou aangaat tegen een muur te lullen....

Fijne avond verder.
Technomania 15 maart 2023 15:24
Ik ben benieuwd hoeveel rechtszaken er nog tegen Facebook/Meta moeten komen voor ze eindelijk snappen dat ik zij zich ook aan de regels zullen moeten houden.
af_bert @Technomania15 maart 2023 15:43
Zulke bedrijven zien rechtszaken en schadevergoedingen gewoon als een onderdeel van hun bedrijfskosten, net zoals verwarming, elektriciteit, WC-papier op de kantoren, ....

Zij zien rechtszaken niet eens als een vermindering van winst (lees: verlies) maar gewoon iets dat erbij hoort.
Zolang de boetes niet minstens 10% of meer van hun jaaromzet (niet gelijk aan winst) bedragen en die boetes niet daadwerkelijk geïnd worden, zolang zal er aan het management van zulke bedrijven niets veranderen.
Technomania @af_bert15 maart 2023 15:48
Waarschijnlijk heb je gelijk.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden
Verwijderd @Technomania15 maart 2023 18:46
Het aantal rechtszaken doet er minder toe dan de aard van de straf. Facebook krijgt nu steeds maar geldboetes. In plaats daarvan moet men een paar keer de CEO en andere kaderleden een gevangenisstraf geven.

Dan zal het snel gedaan zijn wanneer de recidive daarvoor begint op te lopen naar levenslang.
Turralyon 15 maart 2023 15:23
Weet niet of het nog op tijd is om je aan te melden voor deze claim. Mocht het nog kunnen dan kan dat hier:

https://www.consumentenbond.nl/acties/facebook
Lisadr 15 maart 2023 15:25
Facebook moet de proceskosten van 17.743,01 euro betalen
Gaat AP eindelijk een boete van 4% van de wereldwijde jaaromzet geven? 4,4 miljard euro is boete!
Verwijderd @Lisadr15 maart 2023 18:47
Ik hoop op gevangenisstraffen voor CEO en kaderleden.
GekkePrutser
15 maart 2023 16:42
Huh ik dacht dat Facebook altijd via de privacybeschermer in Ierland aangepakt moest worden omdat daar hun EU hoofdkantoor zit? Kennelijk kan het toch ook nog op nationaal niveau?
Clevergyno 15 maart 2023 15:34
Ik ben echt geschokt!

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