Consumentenbond wil dat Facebook gebruikers compenseert voor schenden privacy

De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting hebben Facebook gedagvaard in een poging om het socialenetwerkbedrijf te dwingen gebruikers te compenseren voor het schenden van hun privacy. De bond roept consumenten op de actie te steunen.

De hoogte van het bedrag van de financiële compensatie is nog niet bekend. "We vinden dat Facebook met een regeling moet komen die voldoende compensatie biedt voor wat het platform fout heeft gedaan", aldus de Consumentenbond. De vergoeding wil de bond desnoods via de rechter afdwingen. Gebruikers die zich aanmelden hoeven hiervoor niets te betalen; na aanmelding blijven ze op de hoogte van de voortgang van de actie.

De Consumentenbond werkt hiervoor samen met de Data Privacy Stichting. Dit is een eind vorig jaar door juridisch deskundigen, waaronder oud-VVD-politicus Benk Korthals, opgerichte stichting die als doel heeft om 'de rechten van individuen te beschermen tegen wederrechtelijke privacyinbreuken'. Dat probeert de stichting te bereiken door het aanspannen van procedures en via juridisch bindende, collectieve, schikkingen.

De bond en de stichting verwijten Facebook dat het jarenlang privégegevens van gebruikers toegankelijk maakte voor derden en daar geld aan verdiende, zonder toestemming te hebben gevraagd aan die gebruikers en ook zonder hen hierover goed te informeren. De bond verwijst naar onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens dat in 2017 als conclusie had dat Facebook essentiële informatie over het eigen privacybeleid niet verstrekte.

Update, 10.15: Facebook heeft een reactie op de actie gegeven: "Facebook neemt zijn verplichtingen aan zijn gebruikers heel serieus. We hebben ons volop ingezet om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de AVG, waaronder het duidelijk maken van ons beleid en het eenvoudig terugvinden van onze privacy-instellingen. Ook hebben we input gevraagd van privacy-deskundigen en toezichthouders in heel Europa."