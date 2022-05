Google Docs, Sheets en Slides voor Android krijgen donkere modus

Google begint met het beschikbaar maken van een donkere modus voor Google Docs, Sheets en Slides. De ondersteuning voor een donker thema wordt vanaf maandag geleidelijk aan beschikbaar gemaakt voor Android-gebruikers.

Google zegt op een G Suite-blog dat het donkere thema de interface en de door gebruikers gemaakte content op zodanige wijze aanpast dat het 'beter bruikbaar is in omgevingen met weinig licht'. Ook leidt de donkere modus tot een gereduceerd accugebruik, aldus Google.

De instellingen in de drie genoemde apps passen zich automatisch aan als in het Android het donkere thema wordt ingesteld. De donkere modus is echter ook individueel per app in te stellen, waarbij dat onafhankelijk is van de instelling in het OS.

Gebruikers die de donkere modus hebben ingesteld, kunnen bekijken hoe hun huidige document of sheet eruit ziet als er niet zou zijn gekozen voor het donkere thema. In de instellingen van de bewuste apps is dat in te stellen.

De donkere modus voor Docs, Sheets en Slides komt beschikbaar voor alle G Suite-klanten en gebruikers met persoonlijke accounts. Google zegt dat het de donkere modus vanaf maandag beschikbaar maakt, maar dat het in potentie langer dan vijftien dagen kan duren voordat de functie ook daadwerkelijk is in te stellen.