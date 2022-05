Google hernoemt G Suite naar Workspace en wijzigt logo's van onder meer Gmail

De Google G Suite-dienst gaat voortaan door het leven als Google Workspace. Bij de naamswijziging horen ook nieuwe logo's voor de G Suite-diensten, zoals Gmail en Docs. Google wil daarnaast de diensten meer met elkaar integreren en extra functies toevoegen.

Met de naamswijziging in Google Workspace, is de eerder aangekondigde integratie van Gmail, Chat, Rooms en Meet beschikbaar voor alle zakelijke klanten. Zo kunnen gebruikers nu vanuit één app e-mails opstellen, Rooms aanmaken en videovergaderingen starten. Deze geïntegreerde app moet in de komende maanden beschikbaar komen voor consumenten, zegt Google nu. Vanaf vandaag krijgen gebruikers daarnaast de mogelijkheid om met het @-teken iemand te noemen in een document, waarbij een pop-up contactinformatie toont over de persoon.

Google kondigt daarnaast nieuwe functies aan. Zo moeten klanten en partners die via een gastaccount toegang hebben tot de Chat-functie, in de toekomst samen een document kunnen maken via Chat. Op die manier moet het volgens Google gemakkelijker worden om te communiceren en informatie te delen met contactpersonen buiten een bedrijf. Daarnaast moet het binnenkort mogelijk worden om een gelinkt bestand in Docs, Sheets en Slides te previewen zonder dat er een nieuw tabblad geopend hoeft te worden. De Meet-functie picture-in-picture, waarbij gebruikers in Gmail en Chat via een pop-upvenster kunnen videobellen, wordt daarnaast uitgebreid naar Docs, Sheets en Slides.

De naamswijziging in Workspace moet volgens Google aan gebruikers en klanten laten zien dat de applicaties verbonden en meer geïntegreerd zijn met elkaar. De logo's van de Workspace-applicaties worden daarom gewijzigd en krijgen hetzelfde kleurenschema als het huidige Google-logo. De nieuwe logo's worden in de komende weken geïntroduceerd; het is niet duidelijk of deze logo's ook voor de consumentenapps gaan gelden. Google Workspace komt in de komende maanden beschikbaar voor onderwijs- en non-profitklanten. Voor zakelijke klanten is er daarnaast een nieuw Business Plus-abonnement, dat 3TB meer opslag per gebruiker geeft en honderd extra deelnemers aan Meet-vergaderingen toestaat dan het bestaande Business Standard-abonnement.