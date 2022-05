Microsoft verhoogt maximumaantal deelnemers Teams-meetings van 250 naar 300

Microsoft heeft het maximale aantal deelnemers dat aan een meeting via Teams kan deelnemen, verhoogd van 250 naar 300. Er werd tijdelijk getest met maximaal 350 deelnemers, maar de nieuwe limiet van 300 deelnemers komt nu breed beschikbaar.

Microsoft meldt de nieuwe limiet op de pagina met technische details over Teams. Productmanager Mike Tholfson geeft op Twitter aan dat de verhoging beschikbaar is voor gebruikers. Door de verhoging kunnen meer mensen inbellen bij een Teams-meeting dan bij concurrent Google Meet. Het maximum bij laatstgenoemde is 250 deelnemers bij het G Suite Enterprise-abonnement.

Zoom biedt al langer de mogelijkheid om te videobellen met grote groepen mensen. Bij het Zoom Business-abonnement is het maximumaantal deelnemers eveneens 300, maar Zoom biedt ook Enterprise en Enterprise Plus aan, voor calls met respectievelijk maximaal 500 en 1000 deelnemers.

Diensten voor videovergaderingen zijn door de coronapandemie enorm gegroeid en worden steeds uitgebreid. Begin dit jaar was het maximumaantal deelnemers van Teams-meetings nog 100, in mei werd dat verhoogd naar 250 deelnemers. De nieuwe limiet van 300 deelnemers is nog niet doorgevoerd voor abonnementen die Microsoft aanbiedt aan overheden, dat gebeurt later.