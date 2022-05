Microsoft verhoogt maximale bestandsgrootte voor OneDrive naar 100GB

Microsoft heeft enkele nieuwe functies voor OneDrive aangekondigd. Zo heeft het bedrijf de maximale bestandsgrootte verhoogd naar 100GB. Ook krijgt de webversie van OneDrive een donkere modus, en wordt het delen van bestanden gemakkelijker.

Microsoft kondigt de nieuwe functies aan in een blogpost. Het techbedrijf schrijft dat de maximale bestandsgrootte in OneDrive wordt opgehoogd naar 100GB. Voorheen was dit 15GB. Dit moet het gemakkelijker maken om bijvoorbeeld mediabestanden of cad-ontwerpen te delen, zo schrijft Microsoft.

Het wordt ook gemakkelijker om OneDrive-bestanden te delen via Microsoft Teams, schrijft het techbedrijf. Wanneer gebruikers dit doen, kunnen ze een deelbare link naar het bestand maken, waarmee gebruikers ook kunnen beperken wie toegang krijgt tot dat bestand.

Synchronisatierapporten voor admins en deelbare OneDrive-links in Teams

Microsoft introduceert daarnaast nieuwe OneDrive-functies voor systeembeheerders. Zo kunnen admins synchronisatierapporten krijgen. Hierin staat bijvoorbeeld de synchronisatiestatus van individuele apparaten binnen een organisatie. Systeembeheerders kunnen verder 'binnenkort' automatisch externe toegang tot de OneDrive van een organisatie laten verlopen. Ook kunnen systeembeheerders binnenkort een beleid voor tweefactorauthenticatie implementeren binnen hun organisaties.

In de webversie van OneDrive kunnen gebruikers later deze maand 'groepen' met mensen creëren, met wie ze vervolgens gemakkelijk bestanden kunnen delen. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld een groep met familieleden maken, om vervolgens foto's uit te wisselen.

Verder voegt Microsoft binnenkort een donkere modus toe aan de webversie van OneDrive. De functies worden in de komende weken toegevoegd aan OneDrive. Enkele functies, waaronder de toegenomen maximale bestandsgrootte, zijn al uitgerold.