Microsoft gaat maximale bestandsgrootte voor OneDrive verhogen naar 250GB

Microsoft 365, waar OneDrive onder valt, krijgt ondersteuning voor het uploaden van bestanden met een maximale bestandsgrootte van 250GB. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.

Microsoft zegt dat de maximale bestandsgrootte van 100 naar 250GB wordt verhoogd. Deze ondersteuning voor het uploaden van de grotere bestanden komt naar Microsoft 365 en geldt naast OneDrive ook voor SharePoint en Teams. Het bedrijf zegt dat het deze verhoogde maximale bestandsgrootte heeft bereikt door de opslag voor de uploadprestaties te optimaliseren.

De nieuwe limiet van 250GB is momenteel nog niet van kracht. Microsoft zegt dat het tegen het einde van deze maand begint om het beschikbaar te maken. Dat moet tegen het einde van het eerste kwartaal van dit jaar zijn afgerond, zodat alle gebruikers er in ieder geval eind maart gebruik van moeten kunnen maken. De komende verhoging naar 250GB geldt zowel voor zakelijke als voor particuliere gebruikers.

Tot die tijd is de limiet nog 100GB. Die situatie is grofweg een half jaar van kracht. In juli vorig jaar verhoogde Microsoft de limiet naar 100GB, waar dat daarvoor maximaal 15GB was. Daarbij zei Microsoft toen dat de verhoging naar 100GB het gemakkelijker moet maken om bijvoorbeeld mediabestanden of cad-ontwerpen te delen. Volgens het bedrijf maakt de verhoging naar 250GB het nu beter mogelijk om bijvoorbeeld 3d-modellen van een nieuw gebouw of 8k-video's te uploaden.